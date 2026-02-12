Más de 900 líderes participan en la octava edición de "Dominicanos en el Capitolio", encabezada por el congresista Adriano Espaillat

Adrianos Espaillat junto a invitados del Dominicanos en el Capitolio. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de 900 líderes comunitarios, funcionarios electos, profesionales de la salud, empresarios, estudiantes y representantes de distintos sectores de todo Estados Unidos, se celebró la octava edición anual de Dominicanos en el Capitolio (Dominicans on the Hill), evento fundado por el congresista Adriano Espaillat en el marco del Mes de la Herencia Dominicana.

La jornada inició en el Capitol Visitor Center con palabras de bienvenida de Espaillat, así como intervenciones de miembros del Congreso y la participación especial de la embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez.

El mensaje principal estuvo a cargo del doctor Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care.

Avanzando Políticas Públicas y Oportunidades en Salud

Bajo el lema "Avanzando Políticas Públicas y Oportunidades en Salud", la edición de este año incluyó paneles y sesiones plenarias centradas en equidad en salud, tecnología e innovación médica, educación y seguridad sanitaria hemisférica. Expertos nacionales e internacionales analizaron los principales desafíos que enfrentan las comunidades y plantearon soluciones con impacto a largo plazo.

"Ha sido un honor celebrar cada año Dominicanos en el Capitolio durante el Mes de la Herencia Dominicana para reconocer el compromiso cívico y las contribuciones de los domínico-estadounidenses", expresó el congresista Espaillat, al destacar el crecimiento e influencia de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Durante la ceremonia también se otorgaron proclamas y reconocimientos especiales a figuras del arte y la cultura dominicana por su trayectoria y aportes a la comunidad, entre ellos los artistas Jandy Ventura y Techy Fatule, así como los actores Lumy Lizardo y Manny Pérez.

Asimismo, Ramón Antonio Rodríguez Santos (Negro Santos) recibió el Community Award, mientras que Adalgisa Pantaleón y José Alberto "El Canario" fueron reconocidos con el Lifetime Achievement Award.

Sesiones Plenarias y Paneles Especializados

La programación de la tarde, celebrada en Capital Turnaround, incluyó sesiones plenarias como "Pilares que Definen la Excelencia" y "Voces que Moldean la Opinión Pública", además de paneles especializados sobre salud comunitaria, inteligencia artificial aplicada al cuidado médico y la cooperación estratégica entre Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad sanitaria y cadenas de suministro biomédicas.

Celebrado anualmente durante el Mes de la Herencia Dominicana, Dominicanos en el Capitolio se ha consolidado como una de las principales plataformas para destacar el liderazgo, la participación cívica y el impacto político, económico y cultural de la comunidad domínico-estadounidense, fortaleciendo los lazos entre ambos países y promoviendo oportunidades para las nuevas generaciones.