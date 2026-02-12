Cónsul dominicano en NY dice que impulsará intercambios académicos entre RD y su diáspora

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez, destacó la importancia de fortalecer los vínculos educativos y culturales entre el país y su diáspora mediante programas de intercambio académico de doble vía, durante su participación en el evento Dominicans on the Hill, celebrado en el Capitolio de Estados Unidos.

Durante su intervención, el funcionario explicó que la iniciativa busca no solo llevar a jóvenes dominicanos destacados desde Nueva York a la República Dominicana, sino también traer a estudiantes y profesores sobresalientes del país caribeño a la ciudad estadounidense para compartir conocimientos, experiencias y fortalecer la identidad cultural.

Vásquez señaló que esta visión surge a partir del programa "Orígenes de la Excelencia", mediante el cual 30 estudiantes de ascendencia dominicana fueron reconocidos por su desempeño académico, liderazgo comunitario y talento artístico y deportivo.

Como parte de la iniciativa, los jóvenes viajaron a la República Dominicana, donde fueron recibidos por el presidente Luis Abinader y participaron en encuentros con diversas instituciones públicas y privadas.

Promoción del intercambio inverso

El cónsul indicó que el próximo paso será promover el intercambio inverso, permitiendo que estudiantes de alto rendimiento y docentes dominicanos visiten Nueva York para interactuar con universidades, centros educativos y comunidades dominicanas en el exterior.

Según explicó, este tipo de iniciativas contribuirá a elevar el nivel educativo, posicionar a la República Dominicana como referente de talento y fortalecer los lazos entre el país y su comunidad migrante.

Durante su discurso, Vásquez también resaltó otros programas dirigidos a la diáspora, como el Premio Doctor Rafael Lantigua, que reconoce a dominicanos destacados en Nueva York, y "El Cafecito con el Cónsul", un espacio de diálogo directo con la comunidad.

Asimismo, mencionó mejoras en los servicios consulares, incluyendo la ampliación de horarios y la reducción de los tiempos de entrega de procesos de doble ciudadanía.

Dominicans on the Hill

El evento Dominicans on the Hill, impulsado por el congresista Adriano Espaillat, reúne a líderes, empresarios y miembros de la diáspora dominicana en Estados Unidos con el objetivo de destacar sus aportes y fortalecer los vínculos institucionales entre ambos países.