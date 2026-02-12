Reportaje de CBS sobre restaurante en NY que fusiona sabores de Haití y RD desata debate en redes sociales

Los periodistas Vladimir Duthiers y Adriana Díaz, durante el reportaje sobre los sabores dominicanos. ( FUENTE EXTERNA )

"La República Dominicana tiene dos días de la independencia, pero la que más celebran es en la que se independizaron de Haití en 1844, y la forma en la que los dominicanos ven esa independencia es que Haití era una fuerza de ocupación, la visión de los haitianos es que liberamos la isla de su dominio colonial".

Esta reflexión forma parte de una conversación entre dos periodistas de la cadena CBS mientras probaban las tradicionales habichuelas con dulce de la calle 182 con San Nicolás, en el Alto Manhattan.

El reportaje, realizado por una periodista dominicana y un periodista haitiano, aborda un restaurante que celebra los sabores de la isla La Española y ha generado debates y cientos de reacciones a favor y en contra en redes sociales.

La pieza periodística inicia destacando que la isla alberga dos naciones, República Dominicana y Haití, y que, pese a ser países vecinos, "persisten tensiones entre ambos, derivadas de un conflicto de 1844".

Un reportaje que une culturas

En el audiovisual, con una duración de más de cinco minutos, participan Adriana Díaz, presentadora de CBS Saturday Morning y CBS News 24/7 Morning, y Vladimir Duthiers, egresado de la Universidad de Columbia, ex corresponsal de CNN en África y actual copresentador junto a Díaz.

Ambos recorren comunidades dominicanas y haitianas en Brooklyn y concluyen su visita en Antilles Café, un restaurante cuyo nombre hace referencia al archipiélago que alberga a ambos países.

El establecimiento se ha convertido en un punto de encuentro cultural y gastronómico entre dominicanos y haitianos. Aunque el reportaje menciona las tensiones históricas entre ambas naciones, también resalta cómo la cultura y la gastronomía pueden servir como puente entre comunidades con raíces comunes.

Durante la visita, los comunicadores muestran cómo dos amigos al frente del negocio celebran sus herencias culturales a través de platos que combinan sabores dominicanos y haitianos, promoviendo la convivencia y el entendimiento entre las diásporas caribeñas en Nueva York.

Reacciones en redes sociales

Tras su publicación, las reacciones no se hicieron esperar. "Lamentablemente cayó en el gancho Adriana Díaz. RD no tiene dos días de la Independencia. Tenemos el 27 de febrero y la Restauración, que son procesos distintos", escribió un usuario en la red social X.

Otro comentario expresó: "No compartimos nada, y lo digo con respeto. Nada en nuestras culturas es igual, ni siquiera similar. No compartimos los mismos valores, moral ni religión".

Algunas críticas también estuvieron dirigidas a los periodistas: "Vlad no es el fenotipo haitiano promedio y lo que muestras es propaganda. Incluso en Estados Unidos, ambas comunidades ni siquiera viven cerca".

"Qué vergüenza, Adriana. Los haitianos nos invadieron y nos maltrataron durante 22 años", señaló otro usuario.

Pese a las reacciones divididas, el reportaje concluye que, más allá de las diferencias históricas, existen múltiples elementos en común entre ambas culturas, desde la música hasta la gastronomía, que continúan acercando a sus comunidades en Estados Unidos.