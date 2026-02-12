Trump elogia a su fiscal general por defenderlo en contenciosa audiencia sobre Epstein

El presidente de EE. UU., Donald Trump, elogió este jueves a la fiscal general, Pam Bondi, por su "fantástica" actuación durante una audiencia en el Congreso en la que respondió agresivamente a críticas de republicanos y demócratas sobre el manejo del caso Epstein y también defendió al republicano, que en el pasado fue amigo del delincuente sexual.

"La Fiscal General Pam Bondi, bajo intensa presión de los lunáticos radicales de izquierda que sufren delirio contra Trump, estuvo fantástica en la audiencia de ayer sobre la interminable saga de Jeffrey Epstein", escribió Trump en su red Truth Social, un día después de la sesión de Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Durante el agrio intercambio, en el que Bondi fue presionada duramente por congresistas, la fiscal general insistió en que Trump no tenía conocimiento de las acciones de su antiguo aliado y defendió las acciones de su oficina, que ha divulgado millones de documentos sobre el caso tras la aprobación de una ley de transparencia en el Congreso.

"No hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito", reaccionó Bondi a las preguntas del demócrata Ted Lieu sobre si había niñas menores de edad en alguna fiesta a la que asistieron juntos el presidente y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En la sesión, Bondi también dedicó ataques personales contra legisladores como el republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar los archivos de Epstein y uno de los más beligerantes para que se conozca todo sobre el caso, al que llamó "político fracasado".

Reacciones y críticas de Donald Trump y legisladores al manejo del caso



Massie arremetió contra la funcionaria por la divulgación involuntaria de las identidades de las víctimas por parte del DOJ y el encumbrimiento de la identidad de supuestos cómplices.



En Truth Social, Trump reiteró este jueves sus críticas contra el "perdedor y santurrón" Massie, quien según dijo, "hizo el ridículo ayer, luchando sin rumbo contra una agenda desesperada de odio y estupidez, como lo demuestra claramente su desplome en las cifras de aprobación de su trabajo en la Gran Mancomunidad de Kentucky".

"A nadie le importó Epstein cuando estaba vivo; solo les importó cuando creyeron que podía causar daño político a un presidente muy popular que ha rescatado a nuestro país del borde de la extinción, ¡y muy rápido! De hecho, este intento de los demócratas de desviar la atención del tremendo éxito republicano está fracasando estrepitosamente", agregó Trump.

Una decena de víctimas de Epstein que acudieron este miércoles al Capitolio protagonizaron uno de los momentos más emotivos, cuando la demócrata Pramila Jayapal les pidió que levantaran la mano si aún no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia de Trump y todas ellas lo hicieron, mientras Bondi les daba la espalda.