La Unión Europea evalúa visados Schengen de hasta 10 años para viajeros frecuentes

Estampa del visado schengen para viajar a Europa. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Europea analiza la posibilidad de emitir visados Schengen de entradas múltiples con una duración de hasta 10 años para viajeros considerados confiables, como parte de una nueva estrategia presentada por la Comisión Europea para modernizar su política de visados.

Sin embargo, la iniciativa aún se encuentra en fase de propuesta y no representa un cambio inmediato en las normas actuales.

El documento, dado a conocer el 29 de enero de 2026, plantea extender la duración de los visados de múltiples entradas más allá del límite vigente de cinco años, con el objetivo de facilitar los viajes frecuentes, reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad del espacio Schengen como destino turístico y de negocios.

Según la Comisión, estos visados de mayor duración estarían dirigidos a solicitantes con historial regular de viajes y bajo riesgo migratorio o de seguridad. No obstante, cualquier modificación requerirá evaluaciones adicionales y el respaldo de los Estados miembros antes de convertirse en normativa oficial.

Digitalización del proceso de solicitud

La estrategia también contempla la digitalización total del proceso de solicitud en los próximos años, permitiendo a los viajeros completar sus trámites en línea y reemplazando el tradicional visado adhesivo por un visado digital seguro, con el fin de mejorar la trazabilidad y reducir el fraude.

Además, Bruselas estudia la creación de mecanismos para agilizar los visados de negocios mediante una lista europea de empresas verificadas, cuyos empleados podrían beneficiarse de procesos acelerados.

Seguridad y cooperación entre Estados miembros

En paralelo, el componente de seguridad ocupa un lugar central en la propuesta. La Comisión Europea plantea reforzar la interoperabilidad de bases de datos y sistemas tecnológicos como el VIS y el EES, para mejorar la detección de identidades fraudulentas y prevenir la migración irregular y el crimen transnacional.

La estrategia incluye también la posibilidad de crear una Oficina de Apoyo a Visados dentro de Frontex, orientada a brindar formación, verificación documental y análisis de riesgos a los Estados miembros.

Aunque la propuesta abre la puerta a visados Schengen de mayor duración, incluida la posibilidad de llegar a 10 años, por el momento las reglas actuales se mantienen sin cambios y el plan deberá pasar por procesos de evaluación y negociación antes de su eventual implementación.