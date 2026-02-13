La DEA reubica a su personal en República Dominicana tras el cierre de la oficina

Terrace Cole, administrador de la DEA, fue nominado por Trump para el cargo el 13 de febrero de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que está reubicando activamente a su personal asignado en la República Dominicana como parte de una revisión interna, tras la divulgación de denuncias de presunta mala conducta que involucran a miembros de su equipo y que provocó el cierre de la agencia en el país.

La medida fue confirmada por el administrador de la DEA, Terrance Cole, mediante una declaración oficial publicada este viernes en su página web en la que subrayó que la institución exige los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas a todos sus integrantes.

"La DEA está cooperando plenamente con las autoridades competentes, y el personal asignado a la República Dominicana está siendo reubicado activamente mientras se revisa este asunto para proteger la integridad de nuestras operaciones", señala el comunicado.

Investigación en curso

La agencia indicó que cualquier denuncia de mala conducta o corrupción es tratada con la máxima seriedad y que se actúa con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda. No obstante, aclaró que no hará comentarios específicos sobre las acusaciones que se han hecho públicas.

"Si bien no comentaremos sobre las denuncias específicas que se han hecho públicas, he hablado personalmente con la Embajadora y trabajaré con ella para abordar todos los puntos discutidos", detalla el comunicado.

"Las acciones alegadas no reflejan el trabajo de los miles de profesionales de la DEA que sirven con honor cada día, desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo comunidades dentro y fuera de nuestro país. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el respeto al Estado de derecho" Terrace Cole Administrador de la DEA “

El administrador también confirmó haber conversado personalmente con la embajadora de Estados Unidos en el país para abordar la situación y coordinar las acciones correspondientes.

Defensa institucional

En su declaración, la DEA enfatizó que las presuntas acciones bajo revisión no representan a la mayoría de sus agentes, destacando que miles de profesionales sirven diariamente en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, reiteró su compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el respeto al estado de derecho, mientras continúa el proceso de evaluación interna y la reubicación del personal vinculado a las operaciones en territorio dominicano.