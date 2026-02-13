EE. UU. enviará segundo portaaviones al Medio Oriente en medio de tensiones con Irán

Portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, navegando hacia aguas del Medio Oriente en el marco del despliegue estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos enviará el portaaviones más grande del mundo al Medio Oriente para reforzar la presencia militar en la región, según informó una persona familiarizada con los planes.

El despliegue del USS Gerald R. Ford busca proporcionar mayor potencia de fuego a los esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar a Irán a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

Esta movilización ocurre poco después de que Trump sugiriera que una nueva ronda de negociaciones con los iraníes estaba cerca, aunque dichas conversaciones no se materializaron tras la visita de un alto funcionario de seguridad de Teherán a Omán y Qatar esta semana.

El portaviones que desplegó en el Caribe

El USS Gerald R. Ford se unirá al USS Abraham Lincoln y sus destructores de misiles guiados que ya se encuentran en el Mar Arábigo. Según reportes de prensa, el Pentágono ordenó movilizar este portaviones que supuestamente desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela.

La prensa indicó, que el portaviones USS Gerald Ford y sus buques escolta, se unirán al grupo en Oriente Medio después de recibir órdenes para dejar su posición en el mar Caribe.

En esas aguas sirvió de apoyo para la operación con la que el 3 de enero se derrocó a Maduro en Venezuela.

Algunos de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas que permitieron la captura del líder izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Contexto regional y presión política

Naciones árabes del Golfo han advertido que cualquier ataque podría escalar hacia un conflicto regional de mayor magnitud, en un Medio Oriente que aún se recupera de las secuelas de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Internamente, el Gobierno iraní enfrenta presiones por las ceremonias de luto de 40 días tras la violenta represión de las protestas nacionales el mes pasado.

De su lado, el presidente Trump advirtió el jueves a Irán que el fracaso en alcanzar un acuerdo con su administración sería "muy traumático". "Supongo que durante el próximo mes, algo así", respondió Trump al ser consultado sobre el cronograma para concretar un pacto. "Debería suceder rápido. Deberían estar de acuerdo muy rápido".

Un despliegue inusual

El movimiento del portaaviones Ford representa un cambio rápido, ya que anteriormente formaba parte de una fuerza de ataque enviada al Caribe en el marco de las operaciones relacionadas con Venezuela. Este giro parece contrastar con la estrategia de seguridad nacional de Trump, que inicialmente ponía énfasis en el hemisferio occidental sobre otras partes del mundo.

Aunque no se ha especificado cuánto tiempo permanecerá la embarcación en el Medio Oriente, el despliegue sitúa a la tripulación en una misión inusualmente larga, habiendo partido originalmente en junio de 2025.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado a la administración estadounidense a presionar a Teherán no solo por su programa nuclear, sino también para que reduzca su programa de misiles balísticos y cese el apoyo a grupos militantes como Hamás y Hezbolá.

