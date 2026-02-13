Cardi B y Seguridad Nacional chocan tras críticas de la artista contra ICE

La rapera estadounidense Cardi B protagonizó un enfrentamiento público con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos luego de lanzar duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un concierto en California.

La cantante, de 33 años y nacida como Belcalis Marlenis Almanzar, inauguró su gira Little Miss Drama Tour en el Acrisure Arena, en Palm Desert, la noche del miércoles. Mientras interpretaba un fragmento de "La Cucaracha", preguntó al público cuántos mexicanos o guatemaltecos había presentes.

Acto seguido, expresó: "Perra, si ICE entra aquí, les saltaremos el trasero".

La artista agregó: "Perra, tengo un poco de gas pimienta en la espalda", mientras la multitud vitoreaba, antes de añadir: "No se llevarán a mis fans, perra". Luego continuó el espectáculo con su éxito "I Like It", pero la reacción oficial no tardó en llegar.

La cuenta oficial en X del Departamento de Seguridad Nacional retuiteó una publicación sobre sus declaraciones y respondió: "Siempre y cuando no drogue ni robe a nuestros agentes, consideraremos que es una mejora respecto a su comportamiento pasado".

If we talking about drugs let´s talk about Epstein and friends drugging underage girls to rape them. Why yall don´t wanna talk about the Epstein files? https://t.co/U7yCarPIXs — Cardi B (@iamcardib) February 12, 2026

El mensaje hace referencia a comentarios realizados por la cantante en un video de Instagram Live en 2016, cuando admitió haber drogado y robado a hombres mientras trabajaba como stripper.

Es por esto que la rapera le respondió al Departamento de Seguridad Nacional en X diciendo: "Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos drogando a menores de edad para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?".

Reacciones en las redes

El enfrentamiento entre la artista y el DHS generó cientos de reacciones en la red social, donde los usuarios tomaron partido por uno u otro bando.

"No puedo creer que esto sea la vida real... El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América se burla de una exprostituta que solía drogar a sus clientes en las redes sociales... Y luego la artista responde... Estamos en una simulación...", posteó un usuario.

Otro dijo lo siguiente: "He estado esperando a que una persona de alto perfil hablara sobre esto. Eres la primera que veo mencionar a las víctimas de Epstein. Es importante que todos los que tengan una plataforma la usen".

Un republicano y excandidato por de la Cámara de Representantes respondió lo siguiente: "Todos tus amigos son los que están ahí. Pregúntale a tu amigo Jay-Z".

"¿Por qué el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está discutiendo con Cardi B en Twitter? Ustedes son una agencia federal. Su trabajo es la seguridad nacional, no responder a las celebridades porque criticaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Esto es peligrosamente extraño", dijo otro usuario.