Exagente de la DEA acusado de conspirar para lavar millones de dólares y obtener armas para el carteles

Oficiales de la DEA en un operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Un exagente de alto rango de la Administración para el Control de Drogas (DEA) fue acusado en Estados Unidos de conspirar para blanquear millones de dólares del narcotráfico y gestionar la adquisición de armas y explosivos de uso militar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una acusación formal revelada en Nueva York.

El exfuncionario, identificado como Paul Campo, de 61 años, residente en Virginia y retirado de la DEA en 2016 tras una carrera de 25 años, fue arrestado junto a Robert Sensi, de 75 años, durante una operación encubierta realizada por autoridades federales con la ayuda de un informante que se hizo pasar por miembro del cartel.

Acusaciones y arresto

De acuerdo con los fiscales, ambos enfrentan cuatro cargos de conspiración relacionados con narcoterrorismo, terrorismo, distribución de drogas y lavado de dinero. Tras comparecer ante un magistrado en Nueva York, se ordenó su detención sin derecho a fianza, mientras que sus abogados presentaron declaraciones de inocencia en su nombre.

Las autoridades señalan que el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en febrero, lo que agrava la naturaleza de las acusaciones.

Operación encubierta y presuntos delitos

La acusación sostiene que durante el último año los imputados acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico y convirtieron cerca de 750,000 dólares en efectivo en criptomonedas, creyendo que serían transferidos al cartel cuando en realidad eran controlados por el gobierno estadounidense.

También habrían financiado la compra de unos 220 kilogramos de cocaína que supuestamente serían vendidos en Estados Unidos por unos cinco millones de dólares, con la expectativa de recibir una parte de las ganancias.

Asimismo, los fiscales alegan que discutieron la posibilidad de adquirir drones comerciales, rifles AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el grupo criminal.

Trayectoria del exagente y pruebas

Según la acusación, Campo presumía su experiencia en las fuerzas del orden y llegó a ofrecerse como "estratega" del cartel. El exagente inició su carrera en Nueva York y ascendió hasta convertirse en subdirector de operaciones financieras de la DEA.

Entre las evidencias presentadas figuran horas de grabaciones con el informante, datos de geolocalización de teléfonos móviles, correos electrónicos e imágenes de vigilancia.

Argumentos de la defensa

El abogado de Campo calificó la acusación como "sensacionalista" y negó que su cliente hubiera acordado obtener armas para el cartel. Por su parte, la defensa de Sensi solicitó su liberación por problemas de salud, incluyendo demencia en etapa temprana y diabetes tipo II, petición que fue rechazada por el tribunal.

Impacto institucional

El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que aunque Campo ya no forma parte de la agencia, las acusaciones afectan la confianza pública en las fuerzas del orden.

En los últimos años, la DEA ha enfrentado varios casos de mala conducta interna, lo que llevó a la implementación de controles más estrictos y sanciones disciplinarias más severas para sus agentes.