Expertos destacan a RD como socio estratégico para fortalecer la seguridad sanitaria hemisférica
Los panelistas resaltaron la importancia del nearshoring y la cooperación internacional para fortalecer las cadenas de suministro biomédicas en el hemisferio
En el contexto de Dominicans on the Hill, el principal encuentro anual de la diáspora dominicana en Estados Unidos celebrado esta semana, se desarrolló el panel "Seguridad Sanitaria Hemisférica: Nearshoring, Cadenas de Suministro Biomédicas y la Alianza Estratégica EE. UU.–República Dominicana", un foro de alto nivel que reunió a representantes del ámbito gubernamental, regulatorio, empresarial y multilateral para debatir sobre el futuro de la seguridad sanitaria en la región.
El panel fue moderado por el doctor Amado Alejandro Báez, decano asociado de la UNPHU y presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo. Participaron Francesca Rainieri, presidenta de Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; el doctor Marcos Balaguer, director de Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios; y el doctor Javier Guzmán, director de Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.
El diálogo giró en torno a cómo fortalecer cadenas de suministro más resilientes en el hemisferio occidental y consolidar a la República Dominicana como socio estratégico para el desarrollo biomédico regional.
- Durante el intercambio se subrayó que la pandemia dejó una lección inequívoca: la seguridad sanitaria está directamente vinculada a la seguridad nacional y económica. La alta dependencia de cadenas de suministro ubicadas en regiones distantes expuso vulnerabilidades críticas, lo que aceleró la necesidad de impulsar estrategias de producción regional y cooperación entre aliados confiables.
Los panelistas coincidieron en que la República Dominicana reúne ventajas competitivas clave —proximidad geográfica a Estados Unidos, experiencia industrial exportadora, estabilidad democrática, capital humano bilingüe y una estrecha conexión con su diáspora— que la convierten en una plataforma idónea para el nearshoring biomédico y la innovación científica.
Ejes estratégicos del panel
El encuentro se articuló en torno a tres ejes estratégicos fundamentales:
Seguridad: desarrollo de cadenas de suministro resilientes.
Economía: el nearshoring como motor de crecimiento y diversificación productiva.
Talento: impulso a la innovación y estrategias para revertir la fuga de cerebros.
Asimismo, se analizaron mecanismos para avanzar en la armonización regulatoria internacional, ampliar la investigación clínica regional y fortalecer alianzas público-privadas-académicas que potencien la competitividad científica y tecnológica.
Conclusiones del panel
El panel concluyó con un mensaje contundente: la preparación ante futuras crisis sanitarias dependerá de alianzas estratégicas cimentadas en la confianza, el talento, la cooperación y la innovación.
De consolidarse estas iniciativas, el hemisferio estará en mejores condiciones de producir, investigar y responder con mayor autonomía, rapidez y eficacia ante emergencias de salud, beneficiando tanto a Estados Unidos como al conjunto de la región.