Barack Obama rompe el silencio: "Los extraterrestres son reales"

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que cree que los extraterrestres son "reales", aunque descartó que el Gobierno estadounidense oculte pruebas sobre vida fuera de la Tierra en la base militar conocida como Área 51.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el pódcast No Lie, conducido por Brian Tyler Cohen y difundido el sábado. Consultado directamente sobre si los aliens "son reales", Obama respondió de forma afirmativa, pero aclaró que no ha visto ninguno y que no se encuentran almacenados en instalaciones secretas.

"No los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51", dijo el exmandatario. Añadió que no existe una instalación subterránea secreta con especímenes extraterrestres, a menos que se trate de una "enorme conspiración" que incluso habría sido ocultada al propio presidente de Estados Unidos.

Obama también bromeó al señalar que, al asumir la presidencia, una de las preguntas que más le interesaba responder era "¿dónde están los aliens?".

El Área 51 es una instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en Groom Lake, en el sur del estado de Nevada. Su existencia fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013, cuando se desclasificaron documentos que confirmaban que desde 1955 el lugar ha sido utilizado para probar aeronaves experimentales, entre ellas el avión espía U-2.

Contexto y debates oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados

El carácter reservado de la base alimentó durante décadas teorías que vinculan el sitio con investigaciones sobre naves extraterrestres supuestamente estrelladas y encuentros con seres de otros planetas. La CIA sostuvo que varios de los avistamientos reportados en la zona correspondían a pruebas de vuelos del U-2.

En los últimos años, el debate sobre fenómenos aéreos no identificados ha adquirido mayor atención institucional. En mayo de 2022, funcionarios del Pentágono informaron al Congreso que existían casi 400 reportes de fenómenos aéreos no identificados por parte de personal militar, cifra superior a los 144 casos documentados entre 2004 y 2021. Sin embargo, en 2024 el Departamento de Defensa reiteró que no cuenta con evidencia que indique que vida extraterrestre haya visitado el planeta.

Por su parte, el actual presidente Donald Trump ha manifestado que no se considera creyente en la existencia de extraterrestres, aunque reconoció haber conversado con "personas serias" que aseguran haber observado objetos extraños en el cielo.