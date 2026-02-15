Pasaporte tendrá seguro de repatriación en caso de fallecimiento para dominicanos en el exterior

El nuevo pasaporte electrónico dominicano ofrece seguridad y beneficios a la diáspora. ( ARCHIVO )

El director general de la Dirección General de Pasaportes (DGP), Lorenzo Ramírez, reveló que el nuevo pasaporte electrónico dominicano ofrecerá beneficios adicionales dirigidos a la diáspora, como parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad, la protección y el respaldo del Estado a sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren.

El anuncio se realizó en el marco de la celebración de la 8va edición de Dominicanos en el Capitolio, un evento anual fundado y liderado por el congresista Adriano Espaillat, con la presencia del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús "Chu" Vásquez Martínez.

De acuerdo con Ramírez, el nuevo pasaporte dominicano incorpora un microchip electrónico con datos biométricos —que incluye huellas dactilares, foto digitalizada y firma— y dispone de más de 130 medidas de seguridad para dificultar cualquier intento de falsificación.

"El documento fue diseñado bajo las buenas prácticas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y recientemente fue admitido al Directorio de Llaves Públicas (PKD) de la OACI, lo que garantiza su verificación internacional y mejora la confianza de los países receptores", indicó.

Beneficios del nuevo pasaporte electrónico

Entre los beneficios revelados por Ramírez Uribe destaca la inclusión de un servicio de repatriación para dominicanos titulares del pasaporte electrónico vigente, sin costo adicional.

El servicio ofrece cobertura de hasta $9,000 dólares para cubrir los gastos de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero y fue diseñado para aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias en momentos difíciles.

"Este servicio responde a una necesidad recurrente expresada por miembros de la diáspora y se ha implementado gracias a un acuerdo con Seguros Reservas", señaló Ramírez.

Características del pasaporte electrónico

El pasaporte electrónico dominicano tendrá una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores, con procesos de captura de datos biométricos y emisión progresiva dentro del país y en el exterior.

La presentación del pasaporte electrónico durante la 8va edición de Dominicanos en el Capitolio fue un gesto significativo que realza la vinculación entre el Gobierno dominicano y su comunidad en el extranjero.

"Este pasaporte no es solo un documento de viaje, es un respaldo tangible del país para su gente", afirmó Ramírez Uribe, destacando que las nuevas prestaciones apuntan a brindar seguridad, dignidad y protección a los dominicanos dondequiera que estén.