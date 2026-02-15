La advertencia de una fiscal de EE. UU. tras apresamiento de exagente de la DEA en RD

La fiscal de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, advirtió el sábado que cualquier persona que utilice su cargo oficial, uniforme o insignia para violar la ley enfrentará investigaciones rigurosas y será procesada judicialmente.

La advertencia surge tras la detención de Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), asignado a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y acusado de participar en un presunto esquema de sobornos y fraude de visas.

DEA Agent Meliton Cordero has been arrested in the Dominican Republic and charged for bribery conspiracy and Visa fraud by my office.



For anyone else wearing a badge remember who thinks they can undermine the priorities of our President remember: we´re going to find you. pic.twitter.com/MntD91DzQm — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) February 13, 2026

Según la fiscal, Cordero movía a personas en la fila de espera a cambio de dinero y fabricaba documentos falsos para facilitar su entrada a Estados Unidos.

Ferris Pirro enfatizó que estas acciones constituyen una traición a la seguridad nacional y subrayó que la justicia estadounidense seguirá de cerca a cualquier funcionario que intente subvertir los procesos legales, incluso si se encuentra fuera del territorio continental.

"El mensaje es claro: si traicionas a nuestro país usando una placa, te encontraremos y enfrentarás la justicia", expresó Ferris Pirro.

En ese contexto, enfantizó que no habrá impunidad para quienes cometan fraude o corrupción.

La acusación contra Melitón Cordero

La acusación federal contra Melitón Cordero reveló que, durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, el agente tramitó al menos 119 solicitudes de visa, y que al menos una de ellas habría sido fraudulenta, como parte de un presunto esquema de sobornos para facilitar visados de no inmigrante a cambio de dinero en efectivo.

Cordero, de 47 años y supervisor especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana durante los últimos seis años, fue arrestado el jueves 12 de febrero en Washington D.C. y acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y está siendo procesada por la Fiscalía del Distrito de Columbia.

Según los documentos judiciales, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos temporalmente.