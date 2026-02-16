FBI: ADN de guante hallado cerca de la vivienda Nancy Guthrie coincide con el de sospechoso

Imagen de la periodista Savannah Guthrie y su madre, Nancy. ( FUENTE EXTERNA )

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que el ADN recuperado de un guante encontrado a unos tres kilómetros de la vivienda de la madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, parece coincidir con el material genético vinculado a la persona enmascarada captada frente a su puerta la noche de su desaparición.

El guante fue descubierto en un campo junto a una carretera y enviado a análisis forense. En un comunicado difundido el domingo, el FBI señaló que recibió resultados preliminares el sábado y que aún espera la confirmación oficial de laboratorio, según reportó la agencia AP.

Este avance ocurre mientras la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, entra en su tercera semana. La mujer fue vista por última vez el 31 de enero en su residencia en Arizona y reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades han indicado que se halló sangre suya en el porche delantero de la vivienda.

Video clave y descripción del sospechoso

Días antes del hallazgo, los investigadores divulgaron imágenes de vigilancia que muestran a una persona con pasamontañas, pantalones largos, chaqueta, guantes y una mochila frente a la casa. Una cámara del porche captó al individuo la noche de la desaparición.

El jueves, el FBI declaró oficialmente sospechosa a esa persona, descrita como un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura y complexión mediana. Según la agencia, llevaba una mochila modelo "Ozark Trail Hiker Pack" de 25 litros.

Además, las autoridades revelaron que se han encontrado alrededor de 16 guantes en distintos puntos cercanos a la vivienda. La mayoría eran guantes utilizados en labores de búsqueda y posteriormente desechados, aunque el guante con el presunto ADN relevante fue localizado aparte, a varios kilómetros del lugar.

Operativos e investigaciones en curso

El viernes por la noche, fuerzas del orden cerraron una carretera situada a unos 3.2 kilómetros de la casa como parte de la investigación. Vehículos del sheriff y del FBI, incluidos equipos forenses, fueron desplegados en el área. También se registró y remolcó una camioneta Range Rover desde el estacionamiento de un restaurante cercano, aunque no se reportaron arrestos.

El martes anterior, agentes del sheriff detuvieron a una persona durante una parada de tráfico al sur de Tucson para interrogarla, pero posteriormente fue liberada. Ese mismo día, agentes federales ejecutaron una orden de registro en Río Rico, a aproximadamente una hora al sur de la ciudad.

Las autoridades han expresado preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien necesita medicamentos diarios y, según reportes, utiliza marcapasos y padece hipertensión y problemas cardíacos.

Llamado público de Savannah Guthrie

El domingo por la noche, Savannah Guthrie publicó un video en Instagram en el que pidió a la persona responsable que haga lo correcto. "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", expresó. "Creemos en la bondad esencial de cada ser humano".

Durante la investigación también se enviaron presuntas notas de rescate a medios de comunicación, aunque dos plazos para el pago ya han vencido sin que se conozca información adicional sobre su autenticidad.

Las autoridades continúan recopilando evidencia mientras buscan esclarecer la desaparición y dar con el paradero de Nancy Guthrie.