Embajada de Estados Unidos anuncia vacante para chofer en Santo Domingo

Embajada de Estados Unidos en RD. ( ARCHIVO/DL )

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció este lunes la apertura de una vacante para el puesto de chofer del Destacamento de Seguridad de la Marina (MSG).

La legación diplomática ofrece un salario anual de RD$478,975 anual, alrededor de 40,000 pesos mensuales. El puesto requiere una jornada laboral completa de 40 horas a la semana.

La posición, estará abierta hasta el próximo 20 de febrero de 2026.

La embajada exige como requisito mínimo la culminación de la educación secundaria (bachillerato), así como poseer licencia de conducir dominicana vigente categoría 2.

exige como requisito mínimo la culminación de la (bachillerato), así como poseer licencia de conducir dominicana vigente categoría 2. Los aspirantes deberán demostrar conocimiento limitado de inglés y buen dominio del español, ambos evaluados mediante pruebas.

Según la convocatoria en LinkedIn, el chofer seleccionado será uno de tres conductores asignados al Destacamento de Seguridad de la Marina y recibirá instrucciones del Comandante del Destacamento y del Oficial Regional de Seguridad.

Funciones y responsabilidades del chofer

Entre sus funciones figura el transporte de personal del destacamento, carga y visitantes oficiales en apoyo a actividades del Gobierno de Estados Unidos.

El puesto también implica mantener los vehículos en condiciones óptimas, realizar inspecciones básicas, preparar reportes de viaje y consumo de combustible, así como salvaguardar la propiedad del Gobierno estadounidense. Además, podría requerirse la conducción de vehículos blindados y la reacción defensiva ante posibles amenazas de seguridad.

También se requiere capacidad para planificar rutas, habilidades básicas de informática y conocimientos intermedios de mantenimiento automotriz. La institución destaca que priorizar la seguridad sobre la puntualidad es un criterio esencial para el desempeño del cargo.

Los interesados pueden postularse a través del enlace oficial publicado por la embajada.