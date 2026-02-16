Excomandante del NYPD es acusado de aceptar sobornos para favorecer empresa de "botones de pánico"

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( FUENTE EXTERNA )

Un exalto funcionario del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue acusado por la fiscalía federal de recibir más de 35,000 dólares en efectivo, viajes de lujo y otros beneficios a cambio de intentar favorecer a una empresa que buscaba vender "botones de pánico" a las escuelas públicas y a la Policía de la ciudad.

Según la acusación presentada el jueves, Kevin Taylor, quien se desempeñaba como comandante de la División de Seguridad Escolar del NYPD, habría intentado dirigir un contrato valorado en 11 millones de dólares hacia la compañía SaferWatch.

La empresa promociona su producto como un "sistema móvil de alerta de pánico" para responder a tiroteos masivos y otras emergencias, de acuerdo con la agencia AP.

A cambio, el fundador de la firma, Gene Roefaro, presuntamente colmó de regalos a Taylor y a su pareja sentimental, incluyendo estadías en hoteles de lujo, boletos de avión a las Bahamas y Las Vegas, recorridos en helicóptero, entradas para musicales de Broadway y una "cena-teatro de temática medieval", además de múltiples pagos en efectivo, de acuerdo con los fiscales.

Taylor se declaró no culpable de los cargos de soborno y fraude electrónico. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Reacciones y contexto político

Roefaro también enfrenta cargos por soborno y fraude electrónico, aunque aún no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia. Su abogado calificó como "desconcertante y profundamente preocupante" que la Fiscalía de Estados Unidos decidiera acusarlo mientras, al mismo tiempo, sostiene que fue víctima de extorsión.

Las acusaciones se suman a una serie de investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias que involucran a personas designadas durante la administración del exalcalde Eric Adams, quien también enfrentó cargos en un caso separado relacionado con regalos de viajes de lujo.

Aunque el proceso contra Adams fue posteriormente retirado, varias pesquisas sobre su entorno continúan activas.

La investigación sobre SaferWatch salió a la luz en septiembre de 2024 como parte de una amplia indagatoria federal sobre la gestión municipal. La empresa figuraba entre varias que contrataron a una consultora dirigida por el hermano de dos altos funcionarios de la administración, quienes renunciaron tras allanamientos federales en sus viviendas.

De acuerdo con la acusación, en 2023 Taylor ayudó a asegurar un contrato sin licitación para probar los productos de Roefaro en el centro de mando de la División de Seguridad Escolar del NYPD.

Sin embargo, ante las dificultades para ampliar el programa, Roefaro expresó frustración en mensajes citados por la fiscalía, en los que se describía como un "sugar daddy" que había "hecho una inversión IMPORTANTE sin obtener ningún beneficio".

En uno de los mensajes, supuestamente enviado a finales de 2023, Roefaro escribió: "Ha sido divertido, pero ya no es divertido ni gracioso. Nuestra empresa (ME) necesita informar algo real y significativo que esté en marcha antes de fin de año".

Poco después, Taylor habría intentado organizar una conferencia de prensa para anunciar que su división obtendría una línea de denuncias de la empresa de Roefaro, aunque el evento fue cancelado posteriormente.

La fiscalía también sostiene que, aproximadamente en ese mismo período, Taylor intentó solicitar 75,000 dólares en sobornos a dos empresarios vinculados a una compañía que vendía chalecos antibalas a la Policía. Ambos rechazaron la propuesta, según el expediente.