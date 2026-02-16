Dominicanos señalados como sospechosos en los primeros homicidios de 2026 en Nueva York

Ehinel Troncoso y Alberto Frías, sospechosos del primer delito del año en NY y del primero en el tren respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

El inicio de 2026 en la ciudad de Nueva York ha estado marcado por dos homicidios de alto perfil ocurridos en El Bronx, cuyos principales sospechosos han sido identificados por las autoridades como ciudadanos dominicanos, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York.

Ambos casos, registrados en los primeros días de enero, han generado preocupación en comunidades de inmigrantes y entre líderes del sector transporte, debido a la violencia de los hechos y a la búsqueda activa de los presuntos responsables.

El primer homicidio de 2026 ocurrió la mañana del 1 de enero en la avenida Morris, cerca de la vía de servicio de la autopista Cross Bronx, tras un leve accidente de tránsito que terminó en un tiroteo.

El sospechoso fue identificado como el dominicano Ehinel Troncoso, de 24 años, quien es buscado por el asesinato de Issa Mbolo Isac, de 55 años, conductor de Uber. La nacionalidad del presunto agresor fue revelada por la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, que además ofrece una recompensa de 10,000 dólares por información que conduzca a su arresto.

De acuerdo con las autoridades, tras el choque ambos conductores sostuvieron una discusión. Testigos indicaron que el agresor se retiró del lugar y regresó armado, disparando al menos dos veces contra la víctima, impactándolo en la cabeza. La evidencia balística confirmó que los disparos fueron realizados desde la calle hacia el interior del vehículo.

Según fuentes policiales, Troncoso tiene nueve arrestos previos, cinco por delitos graves y cuatro por faltas menores.

Primer homicidio en el metro: tiroteo en estación del Bronx

Días después, el Departamento de Policía de Nueva York identificó a otro dominicano como sospechoso del primer homicidio ocurrido en el sistema de metro de la ciudad en 2026.

Se trata de Alberto Frías, de 27 años, señalado por el asesinato de Adrian Dawodu, de 41 años, en la estación de la calle 170 en El Bronx. Según el New York Daily News, ambos hombres se conocían previamente y sostuvieron una discusión antes del tiroteo en la plataforma de los trenes D y B con destino a Manhattan.

La víctima recibió dos impactos de bala en la zona de la ingle y el muslo. Un video grabado por pasajeros muestra el momento en que el agresor empuja a Dawodu antes de dispararle y huir del lugar.

Testigos aseguraron que el sospechoso fue visto entrando a un edificio en Townsend Avenue, donde la policía desplegó un operativo, aunque logró escapar.

Búsqueda activa y llamado a colaboración

En ambos casos, el NYPD solicitó la colaboración del público para localizar a los sospechosos, quienes permanecen prófugos. Las autoridades han exhortado a cualquier persona con información a comunicarse de manera confidencial con Crime Stoppers.

Los dos crímenes, ocurridos en los primeros días del año, han colocado a ciudadanos dominicanos en el centro de investigaciones por los primeros homicidios de 2026 en Nueva York, mientras continúan las labores de búsqueda y esclarecimiento.