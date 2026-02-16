Investigan en Walmart mochila vinculada a desaparición de Nancy Guthrie en Arizona

Imágenes publicadas por FBI del hombre enmascarado que registro el timbre de la casa de Nancy Guthrie. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, intensifican la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, tras identificar una mochila que llevaba el sospechoso y que se vende exclusivamente en tiendas Walmart, según la agencia AP.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero en su residencia en Tucson. Al día siguiente fue reportada como desaparecida. Según las autoridades, en el porche delantero de la vivienda se encontró sangre y, posteriormente, se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, cuyos plazos de pago ya vencieron.

El FBI divulgó videos de vigilancia que muestran a una persona enmascarada frente a la puerta principal de la casa la noche de la desaparición. Las imágenes captadas por una cámara del porche registran a un individuo con mochila, pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

Mochila del sospechoso

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó que la mochila "Ozark Trail Hiker Pack" de 25 litros es hasta ahora la única prenda plenamente identificada. "Esta mochila es exclusiva de Walmart y estamos trabajando con la gerencia de Walmart para desarrollar más oportunidades", dijo Nanos.

El Departamento del Sheriff precisó que otras piezas de ropa del sospechoso podrían haber sido adquiridas en Walmart, aunque no son exclusivas de esa cadena. "Esto es solo una posibilidad".

La agencia explica que, como parte de las pesquisas, un guante hallado cerca de la residencia fue enviado a análisis de ADN. El FBI indicó que ya recibió resultados preliminares y espera la confirmación oficial.

La investigación entra en su tercera semana, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas. Hasta el momento, no se ha identificado formalmente a ningún sospechoso.

Descripción del sospechoso

El FBI describió al hombre captado en los videos como de aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de estatura y complexión mediana.

Nanos aseguró que los familiares de Guthrie no están bajo sospecha. "La familia ha sido muy cooperativa y amable y son víctimas en este caso", dijo Nanos en un comunicado.

Las autoridades también manifestaron preocupación por la salud de la octogenaria, quien requiere medicamentos esenciales a diario, utiliza marcapasos y padece hipertensión y problemas cardíacos, de acuerdo con el audio del operador del sheriff divulgado en broadcastify.com.