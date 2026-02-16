Jueza ordena restaurar exhibición sobre personas esclavizadas por George Washington en Filadelfia

Panel en la casa de George Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza federal ordenó este lunes restituir la exhibición sobre nueve personas esclavizadas por George Washington en su antigua residencia de Filadelfia, luego de que la administración del presidente Donald Trump retirara los paneles el mes pasado.

El fallo fue emitido en el Día de los Presidentes, feriado federal que honra el legado de Washington, y responde a una demanda presentada por la ciudad de Filadelfia en enero contra el Servicio de Parques Nacionales, de acuerdo a la agencia AP.

La controversia surgió después de que el Servicio de Parques eliminara los paneles explicativos del Parque Histórico Nacional de la Independencia, donde George y Martha Washington vivieron con nueve personas esclavizadas en la década de 1790, cuando Filadelfia fue capital del país.

La remoción se realizó en cumplimiento de una orden ejecutiva de Trump que buscaba "restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense" en museos y sitios históricos, instruyendo al Departamento del Interior a evitar exhibiciones que "menospreciaran inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o del presente".

La jueza federal Cynthia Rufe determinó que todos los materiales deben volver a su estado original mientras se resuelve la demanda que cuestiona la legalidad de la medida, y prohibió a funcionarios instalar versiones alternativas de la historia.

Rufe inició su orden citando la novela "1984", de George Orwell, y comparó a la administración Trump con el "Ministerio de la Verdad" descrito en la obra.

"Como si ya existiera el Ministerio de la Verdad de 1984, de George Orwell, con su lema 'La ignorancia es fuerza', este Tribunal debe determinar si el gobierno federal tiene la facultad que se atribuye: de disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos —escribió Rufe—. No la tiene."

Durante una audiencia previa, la magistrada advirtió a abogados del Departamento de Justicia que sus argumentos eran "peligrosas" y "horripilantes" al sostener que el Gobierno podía decidir qué partes de la historia exhibir en los parques nacionales.

El Departamento del Interior no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. El fallo no fija un plazo para la restitución y puede ser apelado.

La decisión se produce en medio de otras acciones de la administración para eliminar contenidos sobre personas esclavizadas, comunidades LGBTQ+ y pueblos nativos en distintos sitios federales, incluido el Monumento Nacional Stonewall.

Reacciones y consecuencias de la decisión judicial

La exhibición de Filadelfia, creada hace dos décadas mediante una alianza entre autoridades locales y federales, incluía detalles biográficos de las nueve personas esclavizadas por los Washington, entre ellas Oney Judge, quien escapó en 1796 hacia New Hampshire.

En 2022, el Servicio de Parques había incorporado el caso de Judge a la red nacional de sitios del Ferrocarril Subterráneo, comprometiéndose a "honrar, preservar y promover la historia de resistencia a la esclavitud a través del escape y la huida".

Tras la retirada, solo permanecieron grabados en una pared de cemento los nombres de Judge y las otras ocho personas esclavizadas —Austin, Paris, Hercules, Richmond, Giles, Moll, Joe y Christopher Sheels— luego de que empleados federales destruyeran las placas el 22 de enero, anuncia la agencia.

La resolución fue celebrada por políticos locales y líderes comunitarios. El representante estatal Malcolm Kenyatta afirmó que la comunidad prevaleció ante un intento de la administración Trump de "encubrir nuestra historia".

"Los habitantes de Filadelfia contraatacaron y no podría estar más orgulloso de cómo nos mantuvimos unidos", afirmó.