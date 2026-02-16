Embajada de EE. UU. recuerda a viajeros que Medicare no cubre gastos médicos en RD

El Medicare es el seguro médico gubernamental de Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana advirtió a los ciudadanos estadounidenses que planean viajar al extranjero que el programa Medicare no cubre gastos médicos fuera del territorio estadounidense, por lo que recomienda adquirir un seguro médico internacional antes de salir del país.

En la columna "Pregúntale al Cónsul", la sede diplomática explica que el Departamento de Estado sugiere a los viajeros consultar previamente con su compañía de seguro si la póliza ofrece cobertura fuera de Estados Unidos y si incluye gastos de emergencia, como evacuaciones médicas.

La embajada explicó que los seguros médicos estadounidenses rara vez cubren los costos de atención en el extranjero, a menos que se contrate una cobertura adicional.

En ese sentido, recordó que existen agencias de viajes y compañías privadas que ofrecen planes que incluyen cobertura médica internacional, así como servicios de emergencia y evacuación.

También alertó que en muchos países los médicos y hospitales exigen el pago en efectivo antes de brindar atención, lo que puede generar dificultades para quienes no cuenten con seguro.

El costo de evaluación médica

Indicó que una evacuación médica a los Estados Unidos puede superar los 50,000 dólares, lo que suele representar serios problemas financieros y logísticos para los viajeros sin cobertura.

Antes de viajar, la embajada recomienda confirmar con la aseguradora si los pagos a los proveedores de salud en el extranjero se realizan directamente o si el viajero deberá solicitar reembolsos posteriormente.

Asimismo, sugiere consultar información adicional sobre seguros internacionales y emergencias médicas antes de salir del país.