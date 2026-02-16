Videos del porche de Nancy Guthrie podrían aportar claves sobre sospechoso enmascarado

Imágenes publicadas por FBI del hombre enmascarado que registro el timbre de la casa de Nancy Guthrie. ( FUENTE EXTERNA )

Las imágenes captadas por la cámara del timbre en la casa de Nancy Guthrie, en Arizona, podrían contener pistas determinantes para identificar al hombre enmascarado visto en el lugar antes de su desaparición, según exinvestigadores federales y expertos en perfilación criminal.

Los videos muestran apenas destellos del sospechoso, pero para los investigadores representan una valiosa fuente de información. "Hay una enorme cantidad de información que este tipo dejó", dijo el ex perfilador del FBI Clint Van Zandt.

Según la agencia AP, el FBI ya analizó las grabaciones para identificar la mochila que llevaba el individuo y publicó el jueves una alerta con la marca y el modelo, con la esperanza de filtrar la gran cantidad de pistas que ha recibido.

Han pasado casi dos semanas desde que se cree que la madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, fue secuestrada.

Análisis de las grabaciones del timbre

Exinvestigadores criminales sostienen que las autoridades probablemente están elaborando un perfil físico y psicológico del sospechoso utilizando las imágenes, que duran menos de un minuto y fueron difundidas el martes.

Aunque no se ha confirmado si existen más grabaciones, los expertos aseguran que la tecnología actual permite extraer detalles que no son visibles a simple vista. "Todo lo que aparece en el video se está retocando digitalmente.

Desde la máscara hasta la mochila y la chaqueta", dijo Ed Davis, excomisionado de policía de Boston durante el atentado y la persecución en la maratón de 2013.

Entre los elementos analizados figura la mochila, descrita por el FBI como una "Ozark Trail Hiker Pack" negra de 25 litros. Según Davis, la tecnología permite ampliar imágenes hasta el último píxel, lo que podría revelar información sobre el fabricante o puntos de venta.

El video también muestra que el hombre portaba un arma en una posición inusual, con la pistolera colgada a la mitad de la cintura y no a un lado. Esto podría indicar poca experiencia con armas de fuego. "Nunca había visto algo así", afirmó Davis.

Detalles del sospechoso

Otro detalle relevante son los guantes negros que utilizaba el sospechoso, visibles cuando intenta cubrir la cámara del timbre primero con la mano y luego con una planta arrancada del jardín. "Paso mucho tiempo en Home Depot y nunca había visto esos guantes", dijo Davis. "No son muy comunes".

La agencia también explica que, la vestimenta —chaqueta con cremallera, pantalones, zapatos y mascarilla— no parece llamativa a simple vista, pero identificar cualquiera de estas prendas podría ser clave. Van Zandt explicó que, una vez identificado un artículo, los investigadores pueden rastrear dónde se vende y revisar recibos y cámaras de vigilancia, especialmente en tiendas cercanas al área de Tucson.

"Si todas las estrellas se alinean correctamente —y rara vez lo hacen— encuentro a alguien que estuvo allí dos semanas antes y compró la chaqueta, los zapatos y la mochila, todo al mismo tiempo", dijo.

Las autoridades han asignado varios cientos de detectives y agentes al caso, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Observaciones finales

Otro elemento observado es una pequeña linterna que el sospechoso sostenía en la boca frente a la puerta. Para David Lyons, exdetective de homicidios en Kentucky, ese gesto podría ser significativo. "Es un detalle insignificante", dijo. "Pero al mismo tiempo, con el tiempo, podría ser algo importante".

Finalmente, los expertos señalan que cada movimiento —la forma de caminar, la aparente calma y la manera en que manipuló la planta del jardín— será analizado por especialistas en comportamiento. "En eso se reducirá todo esto", dijo Lyons. "Esos pequeños detalles sumados"