ADN de guante hallado en caso Nancy Guthrie no arroja coincidencias en base nacional

Imagen de la periodista Savannah Guthrie y su madre, Nancy. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron que el ADN obtenido de unos guantes encontrados cerca de la residencia de Nancy Guthrie, en Arizona, no coincide con ningún perfil registrado en la base de datos nacional, cuando se cumplen 17 días de su desaparición, según la agencia AP.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó el martes que las pruebas fueron ingresadas al Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), sin resultados positivos.

"No hubo coincidencias de ADN en CODIS", dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, refiriéndose al Sistema de Índice Combinado de ADN nacional.

"Hasta este momento, no ha habido coincidencias CODIS confirmadas en esta investigación", dijo el departamento, sugiriendo que se habían introducido otras muestras de ADN en el sistema.

CODIS es un repositorio que contiene perfiles genéticos de sospechosos y personas condenadas por delitos. Una coincidencia podría ayudar a identificar posibles responsables en la desaparición.

Las autoridades indicaron además que buscan incorporar evidencia genética a otras bases de datos de "genealogía genética", aunque no ofrecieron mayores detalles.

Continúan las pesquisas

El martes, investigadores fueron vistos revisando cámaras de seguridad exteriores en la vivienda de un vecino, mientras vehículos oficiales entraban y salían de la casa de Guthrie en el área de Tucson. Decenas de periodistas permanecían en las inmediaciones.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la copresentadora del programa "Today" de NBC, Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, luego de haber pasado la noche anterior con su familia. Según la policía, se detectó sangre en el porche de la vivienda.

Una cámara de seguridad captó a un hombre con mochila, pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes. El FBI señaló que el sospechoso mide aproximadamente 1.75 metros y es de complexión mediana.

Los guantes fueron hallados a unos 3.2 kilómetros de la casa y, de acuerdo con la agencia, coincidirían con los que usaba el individuo del video.

"Hay evidencia de ADN adicional que se encontró en la residencia, y que también está siendo analizada", dijo el departamento del sheriff.

Búsqueda con tecnología especializada

Las autoridades también trabajan con expertos para intentar localizar a Guthrie mediante la detección de su marcapasos.

La empresa tecnológica Parsons Corp. informó que su dispositivo BlueFly, con alcance de hasta 200 metros, puede captar señales de dispositivos electrónicos portátiles y médicos. Indicó que la tecnología ha sido utilizada tanto por aire como por tierra en Arizona, aunque declinó ofrecer más detalles.

El impacto del caso ha generado una amplia reacción pública. Entre el 1 y el 16 de febrero, el departamento del sheriff recibió 28,000 llamadas telefónicas, un incremento del 54 % respecto al mismo período del año anterior. No todas las comunicaciones correspondieron a pistas.

El domingo, Savannah Guthrie publicó un video en Instagram solicitando información sobre el paradero de su madre.

"Nunca es tarde para hacer lo correcto", dijo. "Y aquí estamos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano; nunca es tarde"