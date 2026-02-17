Logo de la Asociación Nacional de Pilotos. ( FUENTE EXTERNA )

Señor

Aníbal de Castro

Director

Diario Libre

Distrito Nacional

Distinguido señor Director:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), entidad que agrupa profesionales de la aviación comprometidos con la seguridad operacional, la institucionalidad y el desarrollo sostenible del sistema aeronáutico de la República Dominicana.

Nos dirigimos a usted con motivo de la serie de artículos de opinión publicados en la Edición USA de Diario Libre, bajo la firma de Francisco J. Díaz, relativos a la autoridad aeronáutica dominicana y al funcionamiento del sistema de aviación civil.

Reconocemos y defendemos plenamente la libertad de expresión y el rol de la prensa como mecanismo de control social. Sin embargo, también afirmamos, desde una perspectiva técnica y jurídica, que la crítica pública sobre materias de seguridad aérea y regulación aeronáutica exige un estándar reforzado de rigor, verificación y proporcionalidad en el lenguaje y en las conclusiones.

Tras revisar de manera sistemática dichas publicaciones, hemos identificado patrones discursivos que, más allá de la crítica legítima, incurren en: (i) generalizaciones absolutas sobre el desempeño institucional; (ii) inferencias de intención sin soporte técnico verificable; (iii) extrapolaciones de casos puntuales hacia conclusiones sistémicas; (iv) encuadres de confrontación que presentan al regulador y al Estado como estructuras inherentemente disfuncionales; y (v) una tendencia a la personalización del debate técnico, trasladando cuestionamientos estructurales del sistema hacia enfoques individualizados o sectoriales, lo que desplaza la discusión desde el plano normativo y procedimental hacia uno de confrontación personalizada.

Este tipo de construcción narrativa, cuando se sostiene en el tiempo, no solo distorsiona el debate técnico, sino que produce efectos reputacionales adversos para todo el ecosistema aeronáutico nacional.

Desde el punto de vista técnico, la seguridad operacional moderna se basa en modelos de gestión colaborativa, cultura justa, reporte voluntario y mejora continua.

La deslegitimación global del regulador, sin diferenciación de procesos, áreas, indicadores y marcos normativos, debilita la confianza pública, desincentiva la cooperación técnica y erosiona la percepción internacional de confiabilidad regulatoria, elemento clave para la conectividad aérea, la inversión y la competitividad del país.

Desde la perspectiva jurídica e institucional, la crítica a la administración pública es legítima; no obstante, cuando se formulan imputaciones de arbitrariedad estructural, mala práctica generalizada o incapacidad sistémica, resulta exigible acompañarlas de evidencia técnica verificable, metodología transparente y contraste de fuentes.

En materias reguladas, como licencias, supervisión, cumplimiento normativo y control operacional, existen procedimientos, auditorías, trazabilidad documental y vías formales de impugnación que deben ser agotadas o, al menos, consideradas antes de emitir conclusiones categóricas en la esfera mediática.

Asimismo, cuando un autor de opinión formula afirmaciones de hecho o imputaciones técnicas específicas respecto de actuaciones institucionales, tales aseveraciones deben estar respaldadas por evidencia verificable y documentación objetiva.

Independientemente de la formación profesional del articulista (que no ponemos en duda), el estándar de responsabilidad informativa se eleva cuando se imputan fallas estructurales, irregularidades o conductas concretas a órganos del Estado. En tales casos, el interés público exige soporte probatorio suficiente que permita la verificación independiente de lo afirmado.

Nos preocupa, además, el impacto macrosectorial de este enfoque. La aviación civil es infraestructura crítica del turismo, el comercio y la proyección internacional de la República Dominicana.

La reiteración de mensajes beligerantes y deslegitimadores sobre la autoridad aeronáutica, difundidos hacia audiencias externas, puede afectar la percepción de seguridad, gobernanza y confiabilidad del sistema, con consecuencias negativas para la marca país y el desarrollo nacional.

Por ello, de manera respetuosa pero firme, solicitamos a la Dirección de ese medio:

I. Promover el equilibrio informativo en los temas aeronáuticos de alto impacto técnico.

Facilitar el derecho de réplica gremial y técnica cuando se formulen cuestionamientos estructurales al sistema.

Diferenciar con claridad opinión, hipótesis y hechos verificables en materias de seguridad y regulación aérea.

Requerir soporte documental razonable cuando se imputen hechos técnicos o institucionales concretos.

Incentivar el debate especializado con participación de cuerpos técnicos, gremiales y académicos.

La ANP reitera su disposición a aportar insumos técnicos, datos operacionales y análisis especializados que contribuyan a elevar la calidad del debate público en materia aeronáutica.

Creemos en la crítica responsable, en la mejora institucional y en el diálogo técnico. En ese espíritu, remitimos la presente comunicación.

Atentamente,

Capitán Eugenio de Marchena Espada

Presidente

Asociación Nacional de Pilotos (ANP)

