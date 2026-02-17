Estudio revela que el agua potable en Nueva York es una de las más contaminadas de EE. UU.

El estado de Nueva York enfrenta una preocupantes realidad en materia de salud pública: su agua potable se ubica entre las más contaminadas del país, según un reciente estudio que lo sitúa en el puesto 18 del ranking nacional, así lo informa el Diario NY.

De acuerdo con una investigación elaborada por la empresa especializada en filtración doméstica Afina, el estado obtuvo una puntuación de limpieza de apenas 38.9 sobre 100.

El análisis revisó datos oficiales de la Environmental Protection Agency (EPA), incluyendo cinco años de infracciones y niveles de contaminantes en sistemas públicos de agua que abastecen al menos a 750 personas, con información actualizada hasta el 13 de febrero de 2025.

Persisten plomo, arsénico y benceno

El informe indica que Nueva York registra en promedio 5.84 violaciones y 2.15 contaminantes por cada 100 residentes atendidos. Aunque algunos sistemas ya aplicaron medidas correctivas, los monitoreos más recientes aún detectan sustancias peligrosas como plomo, arsénico, nitratos y benceno.

Entre los casos citados figuran Fleischmanns Village, en Delaware County, con arsénico; Wall Street Meadows, en Herkimer County, con nitratos; y Campbell Hall General Store, en Orange County, donde se detectó benceno.

Según el medio Diario NY, el amianto no aparece en los reportes actuales, pero fue identificado hace tres años en zonas del Hudson Valley (Ulster County), Taconic Shores (Columbia County) y en el Federal Correctional Institution de Otisville, también en Orange County, lo que generó alertas temporales.

Los sistemas con peor desempeño

Afina también identificó los 20 sistemas públicos con el historial más deficiente en el estado. Encabeza Sinclairville Village, seguido por Canaseraga Village Public Water y Terrel Hills Subdivision, todos con puntuaciones por debajo de 65 sobre 100.

El sistema más grande catalogado como "violador serio" que requiere prioridad de cumplimiento es Scotia Village Water Works, en Schenectady, que abastece a unas 12,800 personas. En un radio de una milla residen cerca de 1,933 menores, incluidos 452 niños de cinco años o menos.

Muestras tomadas entre enero y junio del año pasado detectaron plomo a una concentración de 0.0052 mg/L. Aunque el nivel está por debajo del límite federal de acción (0.015 mg/L), especialistas advierten que incluso pequeñas cantidades pueden afectar especialmente a bebés y niños pequeños.

Más de 470 sistemas con violaciones activas

El estudio encontró que alrededor de un tercio de los 2,764 sistemas públicos del estado recibió al menos una acción informal de cumplimiento en los últimos cinco años. De ellos, 470 mantienen violaciones activas y 65 presentan infracciones consideradas "significativas".

A nivel de condados, Greene lidera en número de violaciones sin resolver por habitante, seguido por Otsego y Broome. En contraste, New York City y Nassau County no reportan retrasos de cumplimiento y figuran entre las zonas con mejor desempeño.

El análisis forma parte de una evaluación nacional en los 50 estados. West Virginia ocupa el último lugar, con puntuación cero y los niveles más altos de infracciones y contaminantes por residente. En el extremo opuesto, Hawaii encabeza el ranking con 96.97 puntos, seguida por Minnesota y Kentucky.

El noreste mostró resultados débiles en general, con Pennsylvania, Connecticut y Maine entre los 15 peores estados del país.

Crece la preocupación

Ramon van Meer, CEO de Afina, advirtió sobre la disparidad entre estados: "El agua limpia es vital para la salud, pero su calidad varía dramáticamente en todo Estados Unidos. Con algunas regiones mostrando tasas de violación hasta 70 veces mayores que otras, muchos estadounidenses están expuestos sin saberlo a niveles preocupantes de contaminantes".

El directivo señaló que esta situación ha impulsado la demanda de sistemas de filtración doméstica, mientras más familias buscan protegerse.

Especialistas recomiendan a los residentes consultar los reportes locales de su sistema público, utilizar filtros certificados contra metales pesados y, en viviendas con tuberías antiguas o presencia de niños pequeños, realizar pruebas independientes del agua.