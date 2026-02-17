Exesposo de Jill Biden se declara inocente por el asesinato de su actual esposa en Delaware

El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden se declaró no culpable este martes de los cargos por el asesinato de su actual esposa en el estado de Delaware.

William Stevenson, de 77 años, quien estuvo casado con Jill Biden entre 1970 y 1975, fue acusado este mes por un gran jurado estatal de la muerte de Linda Stevenson, de 64 años. La mujer fue encontrada inconsciente en su residencia de Wilmington el pasado 28 de diciembre.

Stevenson permanece detenido desde el 3 de febrero, fecha en que fue formalmente acusado de asesinato. Las autoridades fijaron una fianza de 2 millones de dólares, monto que no ha podido pagar.

El imputado compareció el martes ante el tribunal de Wilmington a través de videoconferencia. Su abogado, un defensor público, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La próxima audiencia fue programada para el 16 de marzo.

Reacciones familiares y contexto personal

En la década de 1970, William Stevenson fundó Stone Balloon, un reconocido local de música en Newark, Delaware. Por su parte, Linda Stevenson dirigía una empresa de contabilidad. En su obituario fue descrita como madre y abuela dedicada, además de seguidora de los Philadelphia Eagles. El texto no hace mención a su esposo.

"Un abrazo suyo y todas tus preocupaciones desaparecerían", escribió su hija, Christine Mae, en una publicación en redes sociales. "El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo".

Jill Biden contrajo matrimonio con el entonces senador Joe Biden en 1977. Él ejerció la presidencia de Estados Unidos entre enero de 2021 y enero de 2025. Un portavoz de la ex primera dama indicó que no tiene comentarios sobre el caso.