Explosión en iglesia del norte del estado de Nueva York deja cinco heridos, entre ellos un bombero

Una potente explosión destruyó parcialmente una iglesia en el norte del estado de Nueva York la mañana del martes, dejando cinco personas heridas, entre ellas un bombero que sufrió quemaduras graves mientras atendía una alerta por olor a gas en el edificio, informaron las autoridades.

El estallido ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. en la Iglesia Abundant Life Fellowship, ubicada en una zona rural a unos 80 kilómetros al noreste de Syracuse. La Policía Estatal de Nueva York inició una investigación para determinar las causas del incidente.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital de la zona. Dos permanecen en estado crítico, incluido el bombero que respondió a la emergencia. Las otras tres víctimas presentan lesiones que, según las autoridades, no ponen en riesgo sus vidas.

Estado de las víctimas y acciones de las autoridades

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, no existen indicios de que la explosión esté relacionada con actividad criminal. El estallido provocó densas columnas de humo negro y causó daños severos a la estructura del templo.

De acuerdo con la policía estatal, el edificio utilizaba cilindros de propano como sistema de calefacción, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre el origen del siniestro.

Leer más Muere mujer de 95 años en incendio que dejó a su hija y bisnieta en estado crítico en Nueva York