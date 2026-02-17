Procesan a dominicana en Miami por reingreso ilegal a Estados Unidos luego de ser deportada en 2023

Un jurado a acusado por separado a nueve inmigrantes de varios delitos penales relacionados con la inmigración como el reingreso ilegal ( FUENTE EXTERNA )

Una dominicana se encuentra dentro de un grupo que fue acusado por un gran jurado federal en Miami de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportada previamente.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal estadounidense Jason A. Reding Quiñones, quien informó que la imputación contra Guillermina Carolina Pimentel Lara, de 30 años, se enmarca dentro de un grupo de nueve acusaciones separadas contra inmigrantes indocumentados por distintos delitos federales relacionados con inmigración.

De acuerdo con la acusación, citada en un comunicado de la Fiscalía de Florida, Pimentel Lara llegó a tierra en el condado de Miami-Dade en enero de 2026, pese a haber sido deportada en 2023. El cargo que enfrenta es reingreso ilegal tras deportación, delito que conlleva una pena máxima de dos años de prisión.

El caso está siendo investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), junto con las Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y la Patrulla de Carreteras de Florida.

La acusación será procesada por la recién creada Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), unidad establecida para fortalecer la seguridad fronteriza del sur de Florida y hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Las autoridades recordaron que una acusación formal es solo una alegación y que Pimentel Lara se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

Otros acusados

La Fiscalía indicó que otros señalados son Wendy Esmeralda Ponce-Hernandez , de 30 años, de El Salvador, quien fue encontrada en el condado de Miami-Dade en enero de 2026 después de ser deportada en 2020.

También Yolander Ceeald Bish , de 27 años, procedente de Jamaica, llegó a la costa del condado de Miami-Dade en enero de 2026 después de ser deportado en 2025.

Jean Woodley Franezy , de 25 años, de Jamaica, llegó a la costa del condado de Miami-Dade en enero de 2026 después de ser deportada en 2022.

Sandro Boror-Rivera , de 51 años, de Guatemala, fue encontrado en el condado de Miami-Dade en enero de 2026 después de haber sido deportado en 2009 y 2020.