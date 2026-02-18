El alza del café obliga a dominicanos en Estados Unidos a cambiar sus hábitos de consumo

El alza en el precio del café en Estados Unidos está impactando el bolsillo de millones de consumidores, tanto estadounidenses como latinos, quienes han comenzado a reducir o modificar sus hábitos de consumo ante el encarecimiento del producto.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. el costo del grano de café ha incrementado impulsado por factores como el aumento de los costos internacionales, factores climáticos y mayores gastos de transportes y operación en cadenas comerciales. El informe detalla que el precio del café aumentó un 18.3 % en enero en comparación con el año anterior.

En los últimos cinco años, el incremento acumulado alcanza el 47 %, de acuerdo con datos oficiales del gobierno.

Esto trae como resultado un aumento de precios en los supermercados y cafeterías estadounidenses como Starbucks, Dunkin Donuts, etc.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/shutterstock2620276495-4c2ed7cd.jpg Un paquete estándar de café molido o en grano de 12–16 onzas (~340–450 g) suele costar entre US$ 7 y US$ 15, dependiendo de la marca y calidad. (SHUTTERSTOCK)

Amely Sánchez una joven doctora dominicana, residente en Tulsa, Oklahoma, declaró a Diario Libre que ha bajado la frecuencia de compra en la bebida, ya que todos los días al llegar a su servicio en el hospital siempre compraba un vaso.

El nuevo hábito de Sánchez es llevarlo hecho desde su casa.

Te puede interesar Los aranceles de EE. UU. amenazan las exportaciones agrícolas de Latinoamérica

"Consumo el café, lo consumía más antes, pero últimamente no lo estoy haciendo tanto porque sí está caro", expresó.

"Usualmente yo voy en las mañanas a la cafetería, porque tú sabes que en el hospital es como algo, es más social que otra cosa. Pero últimamente no lo he hecho porque es que está muy caro", explicó.

Precios del café en Estados Unidos Un paquete estándar de café molido o en grano de 12–16 onzas (~340–450 g) suele costar entre US$ 7 y US$ 15, dependiendo de la marca y calidad. En algunos casos, ofertas más económicas pueden estar por debajo de ese rango, mientras que cafés especiales o de alta gama pueden superar los US$ 15 por paquete.

La joven detalló que el impacto ha sido notable en su presupuesto. "Mi orden me salía como en seis dólares y ahora me está saliendo como en ocho, casi nueve. Entonces dejé de estar haciéndolo en el trabajo y ahora lo estoy haciendo en la mañana en mi casa y me lo llevo hecho".

Otro joven dominicano residente en Nueva York, consumidor habitual de café en la cadena Dunkin', reconoce que compra la bebida todas las mañanas, aunque esta semana decidió hacer una pausa.

Aunque afirmó no haber escuchado las noticias del aumento de precio.

Factores detrás del alza

Estados Unidos importa prácticamente todo el café que consume. Aunque algunos aranceles afectaron las importaciones en 2025, posteriormente fueron eliminados.

Según la agencia AP, expertos atribuyen el aumento principalmente a factores climáticos que han afectado a grandes productores mundiales: sequías en Vietnam, lluvias intensas en Indonesia y condiciones cálidas y secas en Brasil, lo que redujo la oferta y elevó los precios globales.

A pesar del encarecimiento, dos tercios de los estadounidenses continúan bebiendo café a diario, según la Asociación Nacional del Café. Para muchos, sigue siendo un elemento esencial de la rutina.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.