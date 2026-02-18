Donald Trump ordena cambiar los colores de los aviones presidenciales

El avión presidencial de Estados Unidos será repintado con un nuevo esquema en rojo, blanco, dorado y azul oscuro. ( FUENTE EXTERNA )

Los aviones presidenciales de Estados Unidos serán repintados con los colores preferidos del presidente Donald Trump, según confirmó la Fuerza Aérea a NewsNation, cadena hermana de The Hill.

El nuevo esquema incluirá rojo, blanco, dorado y azul oscuro. La modificación abarcará tanto el jet de lujo donado por Qatar como los nuevos aviones VC-25B fabricados por Boeing. El nombre Air Force One se utiliza para cualquier aeronave que transporte al presidente.

También serán repintados cuatro aviones C-32 de menor tamaño. Estas aeronaves reciben la denominación de Air Force Two cuando el vicepresidente viaja a bordo, aunque también son utilizadas por la primera dama y por secretarios del gabinete en desplazamientos oficiales.

Diseño de la administración de John F. Kennedy

En la actualidad, todos los aviones que operan como Air Force One o Air Force Two mantienen el diseño azul y blanco adoptado durante la administración de John F. Kennedy en la década de 1960.

Un portavoz de la Fuerza Aérea informó que el primer C-32 ya fue pintado bajo el nuevo esquema y se espera que sea entregado en los próximos meses.

La empresa contratista L3Harris trabaja en la modernización de los aviones Air Force Two en su planta de Greenville, Texas, de acuerdo con CBS News, que reportó inicialmente sobre el repintado.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. El Departamento de Defensa remitió las consultas a la Casa Blanca.