Embajada de Estados Unidos anuncia vacante para supervisor de ingenieros mecánicos

Dos vacantes están disponibles en el portal de la Embajada estadounidense en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció la apertura de una vacante para el puesto de supervisor de ingenieros mecánicos.

De acuerdo con el portal de empleos de la sede diplomática, el salario de este puesto ronda los 180,000 pesos mensuales (RD$2,164,437 por año). El puesto requiere una jornada laboral completa de 40 horas semanales.

Los interesados podrán postularse a la vacante hasta el próximo 26 de febrero.

La Embajada detalla que el candidato debe haber completado una licenciatura de cuatro años en Ciencias o su equivalente en Ingeniería Mecánica, o contar con un título de ingeniería similar con requisitos equivalentes, otorgado por un programa universitario acreditado.

Para el puesto se requiere un candidato con un mínimo de cinco años de experiencia como ingeniero de proyectos, gestionando un programa de mantenimiento preventivo que incorpore y utilice un CMMS (sistema de gestión de mantenimiento computarizado) para el seguimiento de las solicitudes de mantenimiento, tanto programadas como no programadas, así como de sus gastos.

Vacante para chofer

Hasta el 20 de febrero, los interesados podrán postularse a una vacante para el puesto de chofer del Destacamento de Seguridad de la Marina (MSG).

La legación diplomática ofrece un salario anual de RD$478,975, equivalente a alrededor de 40,000 pesos mensuales. El puesto también requiere una jornada laboral completa de 40 horas semanales.

La Embajada exige como requisito mínimo la culminación de la educación secundaria (bachillerato), así como poseer licencia de conducir dominicana vigente, categoría 2.

