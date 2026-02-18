Solo siete de cada 10 demócratas aprueban hoy a su propio partido

Aunque los candidatos demócratas han acumulado varias victorias en elecciones especiales recientes, una nueva encuesta del The Associated Press-NORC muestra que el entusiasmo dentro del propio Partido Demócrata sigue debilitado tras la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

De acuerdo con el sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC, solo alrededor de 7 de cada 10 demócratas tienen actualmente una opinión favorable de su propio partido. Aunque sigue siendo una mayoría amplia, representa una caída significativa respecto a niveles previos a las elecciones presidenciales.

La preferencia de los demócratas por su partido pasó del 85 % en septiembre de 2024 al 67 % en octubre de 2025, y no ha logrado recuperarse pese a los triunfos obtenidos en comicios posteriores.

Otras mediciones reflejan un malestar similar: encuestas de Gallup registraron la mayor caída histórica —12 puntos porcentuales en un año— en la favorabilidad de los demócratas hacia su propio partido desde que se realiza esa pregunta en 2001.

Frustración y falta de liderazgo

Según el estudio, aproximadamente dos tercios de los demócratas dijeron sentirse frustrados con su partido. Entre ellos, cerca de 4 de cada 10 consideran que la organización no enfrenta con suficiente firmeza a Trump, mientras que otros señalan falta de liderazgo claro o de una agenda cohesiva.

La disminución del respaldo interno es transversal: afecta a demócratas sin importar edad, raza, ideología o nivel educativo, lo que sugiere un desafío estructural más amplio.

Descontento generalizado con ambos partidos

El desencanto no se limita a los demócratas. La encuesta revela que cerca de una cuarta parte de los estadounidenses tiene una opinión negativa tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, un fenómeno particularmente marcado entre independientes y menores de 45 años. Solo 1 de cada 10 adultos expresa una opinión positiva de ambos partidos.

Históricamente, el partido que no ocupa la Casa Blanca suele ganar escaños en elecciones de medio mandato, y algunos analistas consideran que el contexto podría favorecer a los demócratas. Además, existen opiniones ampliamente negativas sobre Trump y otros republicanos que podrían influir en el panorama electoral.

Atención médica, el punto fuerte demócrata

En cuanto a temas específicos, la encuesta ofrece un respiro para los demócratas en el ámbito de la atención médica. Un 35 % de los adultos estadounidenses confía más en los demócratas para gestionar este tema, frente al 23 % que prefiere a los republicanos.

Sin embargo, en economía e inmigración —dos asuntos clave para Trump— los republicanos han perdido algo de terreno sin que los demócratas logren capitalizarlo plenamente. Solo el 31 % de los adultos confía en los republicanos para manejar la economía, cifra inferior al 36 % registrado el año anterior, pero tampoco se observa un avance significativo en favor de los demócratas.

En conjunto, los datos reflejan un electorado escéptico y una base demócrata que, aunque mayoritariamente leal, mantiene un nivel de entusiasmo menor que en ciclos anteriores, lo que podría representar un reto estratégico de cara a las próximas elecciones.