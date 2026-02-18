Ocasio-Cortez desata polémica en redes al cuestionar a Marco Rubio sobre el origen de los "cowboys"

La congresista Alenxandría Ocasio-Cortez y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez volvió a colocarse en el centro del debate político y cultural tras criticar públicamente al secretario de Estado Marco Rubio por sus declaraciones sobre el origen de los cowboys estadounidenses.

Durante un comentario difundido en redes sociales, Ocasio-Cortez cuestionó lo que interpretó como una afirmación de Rubio de que los vaqueros estadounidenses provenían de España.

"Mi parte favorita fue cuando dijo que los cowboys estadounidenses provenían de España", expresó con tono irónico. "Creo que a los mexicanos y a los descendientes de los pueblos africanos esclavizados les gustaría opinar al respecto", añadió.

Sus palabras se viralizaron rápidamente, provocando una avalancha de reacciones divididas en plataformas como X e Instagram.

Críticas y apoyos en redes

Usuarios conservadores acusaron a la congresista de "distorsionar" la historia y de atacar innecesariamente a Rubio. Algunos defendieron que la tradición vaquera en América del Norte tiene raíces claras en la colonización española y señalaron que el término "vaquero" es de origen hispano.

Otros, sin embargo, respaldaron la postura de Ocasio-Cortez, argumentando que la cultura del Lejano Oeste fue el resultado de una mezcla compleja de influencias indígenas, mexicanas, africanas y europeas, y que reducirla únicamente a España simplifica su evolución histórica.

El intercambio abrió nuevamente un debate cultural que va más allá de la política partidista: ¿quién puede reclamar el origen del símbolo más icónico del Oeste estadounidense?

El trasfondo histórico del debate

Historiadores interrogados por el diario El Español, coinciden en que la cultura vaquera en Estados Unidos tiene raíces coloniales. De acuerdo con investigaciones divulgadas por History Channel, los primeros "vaqueros" surgieron tras la llegada de los españoles en 1519 a lo que hoy es México.

Indígenas mesoamericanos aprendieron técnicas de ganadería y equitación de los colonizadores españoles.

Con el tiempo, esa tradición se expandió hacia territorios que hoy son Texas, Arizona, Nuevo México y California. Tras la independencia de Texas y su anexión a Estados Unidos en 1845, rancheros anglosajones adoptaron muchas de las técnicas desarrolladas por los vaqueros mexicanos.

Además, historiadores estiman que hasta una cuarta parte de los vaqueros del siglo XIX eran afroamericanos, una presencia que posteriormente fue minimizada en la narrativa popular y en los westerns de Hollywood.

El historiador Pablo A. Rangel ha señalado que el vaquero moderno es el resultado de siglos de intercambio cultural en América, y que la figura fue "racializada y transformada" en el imaginario del siglo XX.