Dominicano oriundo de San Juan es el nuevo jefe de Operaciones de la Policía de Nueva Jersey

Domingo de los Santos, jefe de la Policía estatal de Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Domingo de los Santos fue designado como nuevo jefe de Operaciones de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Además, ostenta el rango más alto dentro de la institución.

Oriundo de San Juan de la Maguana, De los Santos tiene el rango de teniente coronel y acumula más de 25 años de servicio. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos, entre ellos patrullero, instructor y comandante de la academia 153 NJSP Class.

"La posición de teniente coronel, está posición es algo que, no era algo que yo imaginaba cuando yo llegué al trabajo en el 2001 como patrullero, yo lo que quería era un buen trabajo para proveer para mi familia", expresó el teniente.

De acuerdo con Telemundo, entre sus responsabilidades está dirigir a unos 1,800 patrulleros encargados de vigilar más de 12,000 millas de carreteras en el estado de Nueva Jersey.

En total, la división de De los Santos cuenta con 3,200 miembros, entre patrulleros de estaciones, de carreteras y detectives. También se encarga de la seguridad del American Dream Mall y del MetLife Stadium.

De los Santos contó a Telemundo que también se desempeñó como comandante de incidentes durante el despliegue de la división en Puerto Rico en 2022, tras el huracán Fiona, para colaborar en los esfuerzos de recuperación.

Compromiso y legado del teniente coronel dominicano

El dominicano llegó a Estados Unidos a principios de los años 90 siendo adolescente y desde entonces ha mantenido vivas sus raíces.

Según el teniente, el legado que desea dejar a las futuras generaciones son valores como la disciplina y actuar de la manera correcta.