Siete estudiantes del Puntacana International School brillan en foro de la ONU

Siete estudiantes del Puntacana International School fueron reconocidos con distinciones internacionales durante su participación en el World Federation of United Nations Associations International Model United Nations (WIMUN) 2026, celebrado del 9 al 12 de febrero en la ciudad de Nueva York.

Un total de 39 delegados del centro educativo representaron al país en esta conferencia académica de alto nivel, que reunió a jóvenes líderes de distintas partes del mundo en simulaciones oficiales del sistema de Naciones Unidas. Durante cuatro días, los estudiantes participaron en entrenamientos, talleres especializados y sesiones formales de debate en comisiones internacionales.

Los delegados del PCIS asumieron la representación de más de 20 países en organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, la Organización Internacional del Trabajo (ILO), la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) y la Comisión sobre Población y Desarrollo. En estos espacios abordaron temas globales como derechos humanos y tecnologías emergentes, cambio climático, economía del cuidado, juventud y políticas públicas, seguridad vial, gestión forestal y fortalecimiento del Estado de derecho.

Reconocimientos internacionales

Como resultado de su desempeño académico y diplomático, siete estudiantes recibieron premios oficiales. Ana Cristina Medina obtuvo el Outstanding Position Paper representando a Suiza en el Consejo de Derechos Humanos; Claudia Vidal fue distinguida con el mismo reconocimiento representando a Malawi en la Comisión sobre Población y Desarrollo; al igual que Lisselle González, quien representó a España en esa comisión.

Asimismo, Lucía Forcadell y Paulina Imbert recibieron el Diplomacy Award tras representar a Nigeria en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, mientras que Diego Wang y Alejandro D´Oleo fueron reconocidos con Outstanding Position Paper representando a China e India, respectivamente, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Estos galardones resaltan la calidad de la investigación, la solidez argumentativa y la capacidad de negociación de los estudiantes, así como su preparación para enfrentar escenarios diplomáticos internacionales.

Compromiso con la educación internacional

La directora del centro, Jossette Cuello, destacó que la participación en Modelos de Naciones Unidas constituye una experiencia transformadora que fortalece el pensamiento crítico, la comunicación y el liderazgo. Subrayó que el colegio forma parte de estos programas desde 2006, consolidando esta iniciativa como un pilar en su propuesta educativa.

La participación en WIMUN New York reafirma el compromiso del Puntacana International School con una formación de alcance global, orientada a desarrollar estudiantes con visión estratégica, conciencia internacional y competencias para desenvolverse en entornos multiculturales.

Fundado en el año 2000 por el Grupo Puntacana, el PCIS es una institución acreditada por la New England Association of Schools and Colleges (NEASC) y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Ofrece un currículo bilingüe alineado con estándares académicos internacionales, promoviendo la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes en un contexto globalizado.