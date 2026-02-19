Fijan para el 6 de marzo audiencia preliminar del exjefe de la DEA en RD acusado de venta de visas

Fotografía de archivo de Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El tribunal federal fijó para el 6 de marzo la audiencia preliminar por el caso contra Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, acusado de liderar un esquema de sobornos para agilizar la emisión de visas estadounidenses.

Según el expediente judicial, la vista se celebrará a la 1:00 de la tarde ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh, en la Corte del Distrito de Columbia.

Cordero fue arrestado el 12 de febrero tras una acusación presentada inicialmente bajo sello. En su primera comparecencia, celebrada el 13 de febrero ante el juez magistrado G. Michael Harvey, el tribunal ordenó hacer público el caso.

Durante esa audiencia, el Gobierno no solicitó prisión preventiva. El acusado fue liberado bajo reconocimiento personal, lo que implica que no tuvo que pagar fianza, aunque deberá cumplir condiciones impuestas por la corte mientras avanza el proceso.

La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas "fuentes confidenciales" de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por trámite.

La audiencia preliminar del 6 de marzo permitirá al juez determinar si existe causa probable suficiente para que el caso continúe hacia una acusación formal por parte de un gran jurado.

El proceso se desarrolla mientras autoridades federales mantienen abierta la investigación sobre el presunto esquema de corrupción vinculado a la embajada estadounidense en Santo Domingo.

¿Cómo fue descubierto?

La caída de Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, comenzó con la denuncia de un exempleado de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y culminó con una operación encubierta que documentó pagos y entrega de visas, según reportaron Joshua Goodman y Jim Mustian para The Associated Press.

Cordero, de 47 años, fue arrestado en Washington D.C. acusado de liderar un esquema de sobornos y fraude migratorio que operaba desde la embajada estadounidense. De acuerdo con la acusación federal citada por AP, el agente utilizó su posición para agilizar trámites de visas a cambio de pagos de hasta 10,000 dólares en efectivo.

La investigación se activó tras denuncias de un exempleado de la embajada, lo que llevó al Departamento de Seguridad Nacional, a través de Homeland Security Investigations, a iniciar una operación encubierta.

