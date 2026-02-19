Filas y reclamos marcan jornada en supermercado gratuito de Nueva York

La tienda, ubicada en el barrio West Village, uno de los más adinerados de Manhattan, se inauguró el 12 de febrero y funcionó solo cinco días. ( FUENTE EXTERNA )

Un nutrido grupo de neoyorquinos hicieron fila frente a una tienda temporal que ofrecía alimentos gratis, en una jornada marcada por la tensión, la escasez de boletos y la intervención de guardias de seguridad.

La iniciativa atrajo a personas de diversos sectores sociales: ciudadanos con discapacidad, trabajadores que buscaban un alivio financiero, residentes que compraban para personas sin hogar, neoyorquinos que vivían en refugios y otros que no hablaban inglés. Muchos coincidían en una misma preocupación: el alto costo de los alimentos en la ciudad.

"Los neoyorquinos están sufriendo", dijo Nick, residente de Queens, mientras esperaba para obtener salsa, jabón de baño y de detergente. Casi todos los presentes, tuvieran boleto o no, afirmaron que necesitaban ayuda para afrontar los precios de los comestibles.

Jaquan, quien tomó el tren para acudir al mercado, relató su situación personal. "Antes gastaba un promedio de 300 a 500 dólares en comestibles. Vivía con mi mamá, así que eso lo empeoró aún más. Ahora mismo no tengo hogar; vivo en un centro de acogida", explicó.

A medida que la multitud crecía, también aumentaba la tensión. Algunas personas temían haber hecho el viaje en vano. La situación se complicó poco después de las 9:00 de la mañana, cuando se agotó el primer lote de boletos.

Según testigos, los guardias comenzaron a empujar a la gente fuera de la cuadra y a pedirles que regresaran alrededor de la 1:30 de la tarde para otra oportunidad.

"Por favor, váyanse a casa", se escuchó gritar a un guardia de seguridad apostado fuera del local.

Los compradores habían sido informados de que la tienda abriría al mediodía y cerraría a las 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. Quienes contaban con boletos podían entrar de dos en dos y, acompañados por un empleado, llenar una bolsa azul sin costo alguno.

Polymarket

La tienda, ubicada en el barrio West Village, uno de los más adinerados de Manhattan, se inauguró el 12 de febrero y funcionó solo cinco días, con limitaciones. Se trató de un acto promocional de Polymarket, una empresa del mercado de predicciones que permite a los usuarios apostar dinero a diversos acontecimientos.

El local lucía el nombre de la empresa con el subtítulo "el primer supermercado gratuito de Nueva York", en lo que se interpretó como una alusión al alcalde demócrata socialista Zohran Mamdani, quien ha prometido abrir supermercados gratuitos, pero aún no lo ha hecho.

Según la empresa, Polymarket ha donado un millón de dólares al banco de alimentos local. Además, el horario de la tienda establecía que cada día abriría menos horas para regalar comida y más para recibir donaciones destinadas a organizaciones no gubernamentales. El último día, el lunes, estaría abierto únicamente para aceptar donaciones.

El alcalde Mamdani reaccionó a la iniciativa a través de la red social X, donde publicó un meme con una noticia satírica titulada: "Desgarrador. La peor persona que conoces acaba de dar un buen argumento".