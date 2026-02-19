×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cursos
Cursos

Embajada de EE. UU. en RD anuncia cursos gratuitos de inglés en línea

Los cursos están dirigidos a docentes y estudiantes

  • Paola Wisky - Twitter
Expandir imagen
Embajada de EE. UU. en RD anuncia cursos gratuitos de inglés en línea
Los cursos son impulsados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (FUENTE EXTERNA)

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana informó este jueves sobre el desarrollo de varios cursos gratuitos de inglésen línea, dirigidos a docentes y estudiantes.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática indicó que los cursos son impulsados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante sus programas educativos.

Entre las capacitaciones habilitadas actualmente se encuentran cursos de inglés para profesionales del turismo; inglés para los negocios y el emprendimiento; e inglés para el desarrollo profesional

RELACIONADAS

Cursos 

Asimismo, se ofrecen cursos orientados a fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, así como al desarrollo profesional para formadores de docentes.

  • "Estas capacitaciones brindan acceso a recursos de alta calidad para fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar oportunidades académicas y profesionales", detalló la Embajada.

Para más información e inscripciones, acceda a la página web openenglishprograms.org/MOOC.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.