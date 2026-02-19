Embajada de EE. UU. en RD anuncia cursos gratuitos de inglés en línea

Los cursos son impulsados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana informó este jueves sobre el desarrollo de varios cursos gratuitos de inglésen línea, dirigidos a docentes y estudiantes.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática indicó que los cursos son impulsados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante sus programas educativos.

Entre las capacitaciones habilitadas actualmente se encuentran cursos de inglés para profesionales del turismo; inglés para los negocios y el emprendimiento; e inglés para el desarrollo profesional.

Cursos

Asimismo, se ofrecen cursos orientados a fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, así como al desarrollo profesional para formadores de docentes.

"Estas capacitaciones brindan acceso a recursos de alta calidad para fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar oportunidades académicas y profesionales", detalló la Embajada.

Para más información e inscripciones, acceda a la página web openenglishprograms.org/MOOC.