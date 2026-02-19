Jurado delibera contra dominicano acusado de matar a cuatro desamparados en el barrio chino de NY

Randy Santos, acusado de asesinar a cuantro personas desamparadas en medio un supuesto brote psicótico. ( FUENTE EXTERNA )

El jurado comenzó a deliberar este jueves en el juicio contra un hombre de origen dominicano acusado de asesinar a golpes a cuatro personas mientras dormían en las calles de Nueva York en 2019.

El imputado, Randy Santos, de 31 años, enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato y agresión por una serie de ataques ocurridos en el barrio chino de Manhattan. Sus abogados no niegan que cometiera los hechos, pero sostienen que su estado mental era tan grave que no puede ser considerado penalmente responsable.

En una señal temprana de las discusiones a puerta cerrada, el jurado solicitó volver a escuchar parte del testimonio de un psicólogo presentado por la defensa, específicamente cuando un fiscal le preguntó si Santos comprendía que sus actos eran moralmente incorrectos.

Santos fue arrestado en octubre de 2019 poco después de los ataques, con una barra de metal ensangrentada en las manos, según la fiscalía. El caso generó amplio debate sobre la protección de la población sin hogar en la ciudad, que en ese momento alcanzaba cifras récord.

Argumentos de la defensa y la fiscalía sobre la salud mental

El acusado, quien también vivía en la calle, es señalado por la muerte de Chueen Kok, Anthony Manson, Florencio Moran y Nazario Vásquez Villegas, cuyas edades oscilaban entre los 39 y 83 años. Otros hombres resultaron heridos en agresiones ocurridas horas y días antes de los homicidios.

La defensa sostiene que Santos había sido diagnosticado con esquizofrenia y que actuó bajo un episodio psicótico, convencido de que debía matar a 40 personas o moriría él mismo.

Durante los alegatos finales, su abogado, Arnold Levine, argumentó que, aunque su cliente podía prever consecuencias legales, no tenía capacidad para distinguir moralmente el bien del mal debido a su enfermedad mental.

"La única explicación fue la psicosis de Randy", afirmó Levine ante el jurado, al insistir en que la enfermedad anuló su juicio moral.

La fiscalía, por su parte, sostiene que Santos sabía que sus actos eran ilegales e inmorales. El fiscal adjunto de Manhattan, Alfred Peterson, indicó que el acusado evitaba posibles testigos y que en 2024 dijo a un psiquiatra: "Sé que no es una buena acción".

Santos, de origen dominicano, sigue el juicio con la asistencia de un intérprete de español y escuchó los alegatos finales sin mostrar mayores reacciones.

Si el jurado rechaza la defensa por locura y lo declara culpable, podría enfrentar cadena perpetua. En caso de ser declarado no culpable por razón de demencia, sería internado en un centro psiquiátrico por el tiempo que determinen las autoridades y un tribunal.