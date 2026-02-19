Exjefe de la DEA en RD cayó tras denuncia interna y operación encubierta

La caída de Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, comenzó con la denuncia de un exempleado de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La caída de Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, comenzó con la denuncia de un exempleado de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y culminó con una operación encubierta que documentó pagos y entrega de visas, según reportaron Joshua Goodman y Jim Mustian para The Associated Press.

Cordero, de 47 años, fue arrestado en Washington D.C. acusado de liderar un esquema de sobornos y fraude migratorio que operaba desde la embajada estadounidense. De acuerdo con la acusación federal citada por AP, el agente utilizó su posición para agilizar trámites de visas a cambio de pagos de hasta 10,000 dólares en efectivo.

La investigación se activó tras denuncias de un exempleado de la embajada, lo que llevó al Departamento de Seguridad Nacional, a través de Homeland Security Investigations, a iniciar una operación encubierta.

Los investigadores interceptaron mensajes de WhatsApp enviados bajo el seudónimo "Milito Clara", número vinculado al teléfono oficial de Cordero. En esos mensajes se coordinaban pagos y se enviaban fotografías de pasaportes, según la acusación.

El esquema incluía a un promotor musical en el Caribe que actuaba como intermediario. Este ofrecía citas consulares en dos semanas a cambio de dinero, asegurando que contaba con un contacto dentro de la agencia antidrogas.

Para justificar la emisión prioritaria de las visas, Cordero supuestamente presentaba a los solicitantes como "fuentes confidenciales valiosas" de la DEA. Según los fiscales, fabricaba documentación y orientaba a los interesados sobre las historias que debían declarar durante sus entrevistas consulares.

Más detalles de la investigación

El punto decisivo de la investigación ocurrió el 27 de enero en el estacionamiento de un supermercado en Santo Domingo. Bajo vigilancia federal, una fuente encubierta entregó 7,000 dólares en efectivo a cambio de un pasaporte que ya contenía una visa estadounidense.

Aunque Cordero no descendió de su vehículo, una Toyota Prado negra, cámaras de seguridad de la embajada lo grabaron saliendo del complejo diplomático en ese mismo vehículo poco antes de la transacción, de acuerdo con la investigación citada por AP.

Las autoridades estiman que al menos 119 solicitudes de visa fueron tramitadas o aprobadas bajo este esquema durante seis años.

Tras el arresto, el gobierno estadounidense ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana para realizar una investigación interna. Las autoridades federales calificaron los hechos como una violación de la confianza pública.

El gobierno dominicano dejó sin efecto la condecoración que había otorgado a Cordero en 2024 con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

Cordero se encuentra en libertad bajo palabra y deberá comparecer ante un tribunal el próximo 6 de marzo.