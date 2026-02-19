Exjefe de la DEA en RD fue dejado en libertad bajo palabra y se enfrenta a dos cargos federales

Oficiales de la DEA en un operativo. ( ARCHIVO/AP )

Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, enfrentará cargos federales por presunta venta irregular de visas, pero permanecerá en libertad bajo palabra mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Según el expediente del Tribunal del Distrito de Columbia, Cordero fue arrestado el 12 de febrero tras una acusación presentada inicialmente bajo sello. Un día después compareció ante el juez magistrado G. Michael Harvey, quien ordenó hacer público el caso.

Durante esa audiencia, la fiscalía no solicitó prisión preventiva. El tribunal dispuso su liberación bajo reconocimiento personal, lo que implica que no tuvo que pagar fianza en efectivo, aunque quedó sujeto a condiciones judiciales y deberá presentarse a todas las citaciones.

El dominicano está acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas.

Próxima audiencia preliminar

La próxima audiencia preliminar fue fijada para el 6 de marzo ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh.

La acusación federal sostiene que Cordero habría utilizado su posición en la DEA para agilizar al menos 119 solicitudes de visa mediante un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas fuentes confidenciales de la agencia. Las autoridades investigan pagos de hasta 10,000 dólares por trámite.

El proceso se encuentra en etapa inicial y será en la audiencia preliminar donde se determine si existe causa probable para que el caso continúe hacia una acusación formal del gran jurado.