Exjefe de la DEA en RD recibió US$10,000 en efectivo para acelerar cita de visa, según fiscalía

Estampa de una versión de visa de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Una fuente confidencial que colaboraba con las autoridades estadounidenses entregó US$7,000 en efectivo dentro de una funda roja al entonces supervisor de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, como parte de un pago total de US$10,000 para agilizar la aprobación de una visa en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, según una denuncia penal revelada esta semana.

El intercambio ocurrió el 27 de enero en el estacionamiento de un supermercado en la capital dominicana, bajo vigilancia de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que desarrollaban una operación encubierta.

Equipos de vigilancia observaron la llegada de un Toyota Prado negro, la misma camioneta en la que Cordero salió del complejo de la Embajada de Estados Unidos, según captaron las cámaras de seguridad. La fuente se subió al asiento del copiloto con la bolsa llena de billetes y minutos después salió con su pasaporte, que ya contenía una visa estadounidense recién emitida, de acuerdo con la declaración jurada firmada por el investigador Robert Tansey.

La denuncia sostiene que el precio para reducir el tiempo de espera de años a apenas dos semanas era de US$10,000, la mayor parte pagadera después de la entrevista consular. La fiscalía alega que Cordero utilizó su posición en la embajada para presentar solicitudes describiendo falsamente a los solicitantes como "contactos valiosos" en investigaciones antidrogas.

"La fuente se subió al asiento del copiloto con una bolsa roja llena de billetes. Momentos después, salió con su pasaporte, que ahora contenía una visa estadounidense recién emitida", detalló la agencia Associated Press, quien tuvo acceso al documento judicial.

"Cordero nunca salió de la camioneta, según la declaración jurada firmada por el investigador de HSI, Robert Tansey", continuó la agencia.

Sobre la misión encubierta

Según los archivos judiciales a los que tuvo acceso la agencia AP, en diciembre de 2025, los investigadores desarrollaron una operación encubierta apoyándose en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visa y esperó.

Capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp muestran que el promotor reenvió una foto de pasaporte a un contacto guardado como "Milito Clara" y con un número que, según los investigadores, estaba vinculado al teléfono de Cordero en la embajada.

Según la denuncia, cuando Cordero regresó a República Dominicana después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visa bajo el nombre de otro agente de la DEA, describiendo al solicitante como un "contacto valioso" que colaboraba en las investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Estas afirmaciones, según la fuente, eran completamente falsas. Días después, Cordero instruyó al solicitante para que se comprometiera a contar una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y, en ocasiones, le pagaban 400 dólares en propinas por compartir información con la DEA.

Condiciones de libertad

En la orden titulada "Setting Conditions of Release", el tribunal dispuso la libertad del imputado bajo la modalidad de reconocimiento personal (Personal Recognizance), lo que implica que no deberá pagar fianza, pero sí comprometerse a cumplir estrictamente con las condiciones impuestas por la corte mientras avanza el proceso judicial.

El documento también incluye un anexo correspondiente al Appearance Bond, donde se detallan las obligaciones que deberá observar el acusado durante el curso del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles públicos sobre el alcance total de la investigación ni sobre posibles implicados adicionales.