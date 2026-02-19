Nuevo México investiga denuncia sobre presuntos cuerpos enterrados cerca del rancho de Epstein

Vista del rancho Zorro, en Nuevo México, propiedad vinculada a Jeffrey Epstein, ahora bajo escrutinio de las autoridades por nuevas denuncias sobre posibles enterramientos clandestinos en sus alrededores. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia del estado de Nuevo México informó que investiga una denuncia según la cual el fallecido financiero Jeffrey Epstein habría ordenado enterrar los cuerpos de dos jóvenes extranjeras en las inmediaciones de su rancho Zorro, ubicado a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe.

La portavoz del Departamento de Justicia estatal, Lauren Rodríguez, indicó que la investigación se inició tras la reciente divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En uno de esos archivos figura un correo electrónico de 2019 que contiene la acusación. La entidad estatal solicitó una copia sin censura del mensaje.

"Estamos investigando activamente esta denuncia y realizando una revisión más amplia a la luz de la reciente divulgación", señaló Rodríguez en una respuesta enviada por correo electrónico.

El Departamento de Justicia federal no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, mientras que el FBI declinó pronunciarse.

El correo

El correo electrónico, enviado meses después de la muerte de Epstein en 2019, fue dirigido a Eddy Aragon, conductor de un programa radial en Nuevo México que había abordado el tema del rancho Zorro. El remitente, quien afirmó haber sido empleado del rancho, solicitó el pago de un bitcoin a cambio de supuestos videos que, según el mensaje, mostraban a Epstein manteniendo relaciones sexuales con menores.

Aragon declaró en entrevista telefónica que consideró el correo como legítimo y lo remitió de inmediato al FBI. Añadió que no realizó ningún pago ni volvió a tener contacto con el remitente, cuyo correo electrónico ya no está activo.

El mensaje también señalaba que las dos jóvenes habrían sido enterradas "en algún lugar de las colinas fuera del Zorro" y que murieron "por estrangulamiento durante relaciones sexuales violentas".

Un día antes del anuncio estatal, la legislatura de Nuevo México inició la primera investigación integral sobre acusaciones de abuso sexual contra menores y mujeres que presuntamente ocurrieron en el rancho durante más de dos décadas.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio. Las investigaciones sobre su red de contactos y posibles cómplices continúan generando repercusiones políticas y judiciales en Estados Unidos.