Adolescente cae 15 metros desde de un puente en Nueva York mientras grababa para TikTok

Adolescente es rescatado del puente Queensboro en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 16 años, identificado como Frankie, se encuentra en estado crítico tras caer aproximadamente 15 metros (50 pies) por un pozo de ventilación en el puente Queensboro.

El incidente ocurrió el pasado lunes mientras el menor realizaba actividades de "exploración urbana" y grababa un video para la plataforma TikTok junto a un grupo de amigos.

A pesar de la gravedad de la caída, los compañeros de la víctima no llamaron a los servicios de emergencia; por el contrario, abandonaron al joven y huyeron del lugar.

Las autoridades fueron alertadas cerca de las 5:00 p.m. por una joven que presenció videos del accidente circulando en grupos de WhatsApp. "Estos chicos estaban entrando en pánico... si alguien está en peligro crítico, necesito ayudar", declaró la mujer, quien prefirió mantener el anonimato.

Complejo operativo de rescate

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó un masivo operativo que incluyó 10 camiones y 75 rescatistas.

El rescate, descrito como una operación de alta dificultad en espacios confinados, se prolongó por cerca de cuatro horas. Los bomberos utilizaron equipos de cuerdas y monitores de aire para descender al contrafuerte de apenas 1 metro de ancho donde se encontraba el joven.

Durante la búsqueda, los rescatistas hallaron un zapato y rastros de sangre antes de localizar a Frankie, quien solo podía balbucear debido al trauma severo experimentado.

Inquietantes revelaciones en redes sociales

Mientras el joven era trasladado a un hospital tras ser rescatado alrededor de las 9:00 p.m., han surgido denuncias alarmantes en comunidades de internet como Reddit. Según testimonios y capturas de pantalla de los chats grupales, Frankie pudo haber sido empujado al pozo por uno de los presentes.

Además, se alega que sus acompañantes le robaron el teléfono celular para arrojarlo a una alcantarilla y que lo agredieron verbalmente tras la caída. En uno de los videos filtrados, se escucha a una persona exclamar entre risas y pánico: "Tengo su teléfono... ¡Frankie está muerto!"