Espaillat entregará 500,000 dólares en fondos federales a escuela del Alto Manhattan

El congresista dominicano Adriano Espaillat entregará este lunes 23 de febrero un cheque por $500,000 en fondos federales a la escuela P.S. 171 Patrick Henry Preparatory, en el Alto Manhattan, como parte de recursos obtenidos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias.

De acuerdo a una nota de prensa, el acto se realizará a las 11:00 de la mañana en el plantel escolar, ubicado en 19 E. 103rd Street, en Nueva York, donde el legislador del distrito 13 de Nueva York formalizará la entrega de los fondos destinados a beneficiar a la comunidad estudiantil.

Detalles de la entrega y participación comunitaria

Espaillat estará acompañado por el director del centro, Aharon Schultz, así como por otros miembros de la comunidad educativa, durante la presentación del cheque.

Los 500,000 dólares fueron gestionados por el congresista mediante el proceso federal de asignaciones presupuestarias, con el objetivo de fortalecer los recursos y programas de la escuela.

La actividad contará con la presencia de autoridades escolares y representantes del distrito. Los medios interesados en cubrir el evento deben confirmar asistencia a través del correo Candace.Person@mail.house.gov.