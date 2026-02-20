×
Espaillat entregará 500,000 dólares en fondos federales a escuela del Alto Manhattan

La entrega del cheque se llevará a cabo el lunes 23 de febrero a las 11:00 a.m., con la presencia de autoridades escolares y miembros de la comunidad educativa

    Expandir imagen
    Foto de archivo del congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

    El congresista dominicano Adriano Espaillat entregará este lunes 23 de febrero un cheque por $500,000 en fondos federales a la escuela P.S. 171 Patrick Henry Preparatory, en el Alto Manhattan, como parte de recursos obtenidos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias.

    De acuerdo a una nota de prensa, el acto se realizará a las 11:00 de la mañana en el plantel escolar, ubicado en 19 E. 103rd Street, en Nueva York, donde el legislador del distrito 13 de Nueva York formalizará la entrega de los fondos destinados a beneficiar a la comunidad estudiantil.

    Detalles de la entrega y participación comunitaria

    Espaillat estará acompañado por el director del centro, Aharon Schultz, así como por otros miembros de la comunidad educativa, durante la presentación del cheque.

    • Los 500,000 dólares fueron gestionados por el congresista mediante el proceso federal de asignaciones presupuestarias, con el objetivo de fortalecer los recursos y programas de la escuela.

    La actividad contará con la presencia de autoridades escolares y representantes del distrito. Los medios interesados en cubrir el evento deben confirmar asistencia a través del correo Candace.Person@mail.house.gov. 

