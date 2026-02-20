Consulado dominicano en Nueva York anuncia agenda por el Mes de la Patria y la Herencia

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York desarrollará un amplio programa de actividades para conmemorar el 182.º aniversario de la Independencia Nacional y celebrar el Mes de la Herencia Dominicana en la ciudad.

El cónsul general, Jesús Vásquez, informó que la agenda se organiza en coordinación con el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), el Instituto Duartiano, el Banco de Reservas, el Carnaval Vegano y oficiales electos de Nueva York.

Según explicó a través de una nota de prensa, las actividades combinan cultura, educación e institucionalidad, con el propósito de fortalecer la identidad nacional y afianzar los lazos con la diáspora dominicana.

Exposición del Carnaval Dominicano

El programa inició el 6 de febrero con la apertura de una exposición de pinturas y disfraces tradicionales del Carnaval Dominicano, organizada por la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior.

La muestra resalta la figura de los Diablos Cojuelos como símbolo de la identidad cultural y permanecerá abierta durante todo febrero en la sede ubicada en el 2406 de la avenida Amsterdam, en el Alto Manhattan.

Encuentro comunitario y rendición de cuentas

El 22 de febrero se realizará un encuentro abierto con la comunidad, en coordinación con el asambleísta George Álvarez. Durante la actividad se presentarán avances en la gestión consular, mejoras en los servicios, programas comunitarios, alianzas institucionales e iniciativas culturales, educativas y sociales.

En ese espacio, el director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez, ofrecerá detalles sobre el nuevo pasaporte dominicano, sus medidas de seguridad e innovaciones tecnológicas, así como el cronograma de implementación en el exterior.

También participará una representación de la Junta Central Electoral para explicar el proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral para los dominicanos residentes fuera del país.

"Dominicana te abraza" y concierto patriótico

El 24 de febrero, el INDEX en Nueva York y Nueva Jersey, con apoyo del Ministerio de Turismo y el Consulado, celebrará la actividad "Dominicana te abraza" en Columbia University, con la participación de Juan Carlos Pichardo y Lee Burgos.

Al día siguiente, 25 de febrero, se presentará el concierto "La Patria es una Canción", organizado junto al INDEX, el Instituto Duartiano y el Carnaval Vegano. Los artistas Jacqueline Estévez y Manuel Jiménez encabezarán el espectáculo en homenaje a la independencia nacional.

Actos del 27 de febrero

El 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, el Consulado realizará una ofrenda floral en el Triángulo de Juan Pablo Duarte, en el Alto Manhattan.

Además, se desarrollarán actividades de proyección internacional en coordinación con autoridades locales y representantes electos, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

El cónsul Jesús Vásquez agradeció el respaldo del congresista Adriano Espaillat y de las autoridades del estado de Nueva York, y exhortó a la comunidad dominicana y a los medios a integrarse a las actividades para fortalecer el orgullo patrio y la conexión con la República Dominicana.