EE. UU. busca retirar ciudadanía a exalcalde de Miami nacido en Haití por "casarse por papeles"

El gobierno federal presentó una demanda para despojar de la ciudadanía estadounidense a Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami y ciudadano naturalizado nacido en Haití, como parte de la política de la administración Trump de impulsar procesos de desnaturalización por presunto fraude migratorio.

El Departamento de Justicia interpuso el 18 de febrero una acción civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami. El expediente permanece restringido por protocolos de privacidad, aunque la cadena NBC6 obtuvo copia de la denuncia. Según alegan, es un estafador haitiano que usó dos identidades y cometió fraude matrimonial para obtener la ciudadanía estadounidense después de ingresar ilegalmente a los EE. UU.

Según la demanda, Bien-Aime habría ingresado al país en el año 2000 utilizando un pasaporte fraudulento bajo el nombre de Jean Philippe Janvier, y un juez de inmigración ordenó su deportación ese mismo año. No existe evidencia de que haya abandonado Estados Unidos tras esa orden, sostiene el gobierno.

La fiscalía también argumenta que obtuvo la ciudadanía estadounidense a través de matrimonio sin cumplir con los requisitos legales. Entre las pruebas incluidas figuran actas de matrimonio, naturalización, divorcio y nacimiento, así como la orden de deportación y su solicitud de ciudadanía.

Contexto del caso

El caso es presidido por el juez federal K. Michael Moore, designado durante la administración del presidente George H.W. Bush.

Contactado por teléfono, Bien-Aime declinó hacer comentarios y remitió el caso a su abogado de inmigración, Peterson St. Philippe. En un comunicado enviado por correo electrónico, el abogado indicó que el asunto debe resolverse en los tribunales y subrayó que no se ha emitido ninguna conclusión definitiva.

El actual alcalde de North Miami, Alix Desulme, afirmó que desconocía las acusaciones y dijo sentirse “impactado”. De acuerdo con datos del Censo de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los residentes de North Miami nacieron en el extranjero, y la ciudad cuenta con una amplia comunidad haitiana.

Estrategia de desnaturalización

La acción contra Bien-Aime se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para priorizar casos de desnaturalización.

En 2025, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate emitió un memorando instruyendo a la división civil del Departamento de Justicia a dar prioridad a estos procesos, especialmente contra personas consideradas amenazas a la seguridad nacional, integrantes de pandillas o involucradas en fraudes financieros.

Históricamente, la desnaturalización ha sido una medida poco frecuente. Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó en promedio 11 casos por año, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Durante el primer mandato de Trump, las remisiones de estos casos aumentaron significativamente.

El abogado electoral J.C. Planas, asesor general del Partido Demócrata, cuestionó la demanda y advirtió sobre una posible aplicación selectiva de la ley. A su juicio, los procesos de desnaturalización suelen reservarse para criminales violentos y no para personas acusadas de mentir en trámites migratorios.

En su sitio web de campaña, Bien-Aime señala que emigró primero a Canadá antes de establecerse en Estados Unidos. Trabajó en la industria automotriz y en 2006 se convirtió en empresario.

Fue elegido alcalde de North Miami en 2019, cargo al que renunció en 2022 para postularse como comisionado del Distrito 2 del condado de Miami-Dade, contienda que perdió frente a la activista comunitaria Marleine Bastien. Antes de llegar a la alcaldía, se desempeñó como concejal de la ciudad desde 2013.