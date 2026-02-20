Humo en vuelo de JetBlue obliga a evacuar avión en Newark y provoca cierre temporal del aeropuerto

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( EFE )

Un vuelo de JetBlue Airways tuvo que evacuar a sus pasajeros en la pista la noche del miércoles, luego de que se reportara humo en la cabina tras un aterrizaje de emergencia en el Newark Liberty International Airport, lo que obligó a cerrar temporalmente la terminal aérea.

El vuelo 543 había despegado poco después de las 5:30 p.m. con destino a West Palm Beach cuando la tripulación detectó un "problema de motor" en el Airbus A320, según informó la aerolínea. Diecisiete minutos después del despegue, el avión regresó a Newark para realizar un aterrizaje de emergencia.

Aterrizaje de emergencia y evacuación

En comunicaciones de audio con la torre de control, el piloto informó que se apartarían de la pista para que los equipos de bomberos y rescate inspeccionaran el motor número uno. Sin embargo, minutos después del aterrizaje, la situación se agravó.

"Hay humo en la parte trasera. Tendremos que evacuar en un segundo", se escucha decir al piloto en grabaciones difundidas por LiveATC.net.

Las rampas inflables de emergencia fueron desplegadas y los pasajeros descendieron directamente a la pista. Desde la torre de control se emitió entonces el aviso: "Atención a todas las aeronaves, el aeropuerto de Newark está cerrado".

Respuesta de la FAA y JetBlue

La Federal Aviation Administration (FAA) ordenó una parada en tierra que suspendió temporalmente los vuelos con destino a Newark hasta aproximadamente las 7:00 p.m., mientras se atendía la emergencia.

No se reportaron heridos.

En un comunicado, JetBlue indicó que "la seguridad es la principal prioridad" de la compañía y que trabaja para asistir a los pasajeros y tripulantes afectados. La FAA confirmó que abrió una investigación para determinar las causas del incidente.