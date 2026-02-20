Fiscalía de EE. UU. pidió mantener en secreto denuncia penal en caso de exagente de la DEA en RD

El exjefe de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero. La investigación en su contra continúa en curso. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal del Distrito de Columbia que mantenga bajo sello la denuncia penal, la declaración jurada que la sustenta y los documentos relacionados al caso del exjefe de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, debido a que la investigación continúa en curso.

La moción fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, encabezada por Jeanine F. Pirro, quien pidió al tribunal que ordene que dichos documentos permanezcan confidenciales hasta nueva disposición judicial.

El documento al que Diario Libre tuvo acceso tiene fecha del 12 de febrero, mismo día en el que Melitón Cordero fue apresado y fue publicado el día 18.

En el escrito, el gobierno argumenta que el secreto es necesario debido a una investigación penal confidencial en marcha sobre el acusado y otras personas. Según la presentación judicial, la divulgación pública inmediata de la denuncia y de la declaración jurada podría alertar al sujeto de la investigación sobre los detalles del caso.

La fiscalía advierte que esa revelación prematura podría provocar la destrucción o alteración de pruebas, lo que afectaría el desarrollo del proceso penal.

Situación extraordinaria

El documento sostiene que las circunstancias presentan una "situación extraordinaria" y un "interés gubernamental imperioso" que justifica mantener el caso bajo reserva al menos hasta que el acusado fuera arrestado.

Como sustento legal, el gobierno cita el precedente judicial Washington Post v. Robinson, decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que reconoce excepciones al principio de acceso público cuando existen razones apremiantes relacionadas con investigaciones penales activas.

La moción fue firmada por la fiscal federal Pirro y por la fiscal adjunta Kondi J. Kleinman, adscrita a la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

En el archivo no se detalla si el tribunal concedió la solicitud de mantener los documentos bajo secreto, sin embargo, varias agencias de noticias estadounidenses tuvieron acceso esta semana al expediente de Cordero, revelando detalles importantes sobre la acusación.