Jueza desestima demanda que acusaba de "corrupción sistémica" a la Policía de NY

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza federal desestimó la demanda presentada por el excomisionado interino del New York City Police Department (NYPD), quien acusó al exalcalde Eric Adams y a altos funcionarios municipales de operar el departamento como una "organización criminal".

Según reportó la agencia AP, la querella fue interpuesta en julio por Thomas Donlon, veterano del FBI designado por Adams para dirigir temporalmente la policía neoyorquina en medio de una serie de escándalos internos.

¿Qué alegó Thomas Donlon en su demanda contra el NYPD?

En su demanda, Donlon alegó haber descubierto "corrupción sistémica y conducta criminal", incluyendo presuntas prácticas de inflar horas extras, bloquear investigaciones internas y represalias contra denunciantes.

Sin embargo, en un fallo emitido el miércoles, la jueza federal Denise Cote concluyó que los señalamientos no cumplían con los requisitos legales para sostener una acusación bajo las leyes federales contra el crimen organizado.

Según la magistrada, la demanda no demostró que los acusados actuaran con un "propósito común", elemento clave en este tipo de casos.

Un portavoz del Departamento Jurídico de la ciudad celebró la decisión y sostuvo que el tribunal determinó correctamente que la demanda carecía de base legal. La oficina del alcalde no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Decisión judicial y reacciones oficiales

Por su parte, el abogado de Donlon, John Scola, informó que la decisión ya fue apelada ante el Segundo Circuito.

"El señor Donlon se enfrentó a la corrupción en los niveles más altos del NYPD y fue obligado a renunciar por negarse a participar en conductas ilegales", afirmó el letrado, quien expresó confianza en que el tribunal de apelaciones permitirá que el caso avance.

Donlon asumió el cargo tras la renuncia del entonces comisionado Edward Caban, cuyo teléfono fue incautado por autoridades federales como parte de una investigación más amplia sobre la administración municipal. Permaneció en funciones durante aproximadamente dos meses antes de ser reemplazado por Jessica Tisch, quien actualmente dirige el departamento.

Contexto y consecuencias de la denuncia en el NYPD

La acción legal de Donlon es una de varias presentadas por oficiales veteranos que han denunciado presuntas irregularidades y favoritismo dentro del NYPD durante la gestión de Adams. En paralelo, fiscales federales han presentado en semanas recientes múltiples casos de soborno contra exoficiales que sirvieron bajo esa administración.