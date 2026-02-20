Dominicano y boricua acusados de tráfico de migrantes entre Canadá y EE. UU.

Imagen captada durante el movimiento de grupos extraterrestres que supuestamente Luna Rosado guió a través de la frontera con Canadá y Vermont hacia sus conductores de tráfico de personas. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano dominicano y otro estadounidense de origen puertorriqueño fueron acusados formalmente en el Distrito de Vermont el jueves de conspirar para introducir ilegalmente migrantes a Estados Unidos a través de la frontera con Canadá, en una operación que presuntamente movía personas desde México, Centroamérica y Sudamérica hasta Nueva York.

Según documentos judiciales, Francisco Antonio Luna Rosado, de 27 años, inmigrante indocumentado de República Dominicana, y Jesús Hernández Ortiz, de 37 años, residente de Puerto Rico, enfrentan un cargo de conspiración para traer extranjeros ilegalmente al país y 12 cargos adicionales por introducirlos con fines de lucro, vinculados a un incidente ocurrido el 17 de septiembre de 2023.

Luna Rosado también fue acusado de dos cargos de lavado de dinero por realizar transacciones con fondos presuntamente derivados de actividades de contrabando, por montos superiores a 10,000 dólares.

Cómo operaba el esquema

De acuerdo con la acusación, Luna Rosado habría dirigido la operación al menos desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024. Los migrantes —procedentes de México, Centroamérica y Sudamérica— viajaban primero en avión hacia el sur de Canadá.

Desde allí, Luna Rosado presuntamente utilizaba datos de ubicación celular en tiempo real para guiarlos a pie a través de la frontera hacia el norte de Vermont. Posteriormente, coordinaba su recogida mediante una plataforma de mensajería encriptada que incluía a unas 70 personas, entre ellas Hernández Ortiz.

Las autoridades sostienen que los conductores trasladaban a los migrantes desde Vermont hasta la ciudad de Nueva York, donde estos pagaban en efectivo a Luna Rosado. El dinero era luego depositado y retirado a través del sistema financiero estadounidense.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran una camioneta de alquiler de Home Depot que, según la acusación, fue utilizada en uno de los traslados interceptados por agentes federales. También se incluyen mensajes de texto entre los acusados y con migrantes presuntamente coordinando los movimientos.

U.S. CITIZEN AND DOMINICAN INDICTED IN CANADA-U.S. HUMAN SMUGGLING OP



Jesus Hernandez Ortiz, a U.S, citizen, and his alleged partner in crime, criminal illegal alien Francisco Antonio Luna Rosado, of the Dominican Republic, each face one conspiracy charge and 12 counts of... pic.twitter.com/HUKFhNQU6V — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 20, 2026

Investigación y autoridades involucradas

El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con participación de la Patrulla Fronteriza del Sector Swanton y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El caso cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), iniciativa del Departamento de Justicia enfocada en combatir el tráfico y la trata de personas vinculados a cárteles y organizaciones criminales transnacionales en el continente americano.

Según datos oficiales, la JTFA ha contribuido a más de 435 arrestos nacionales e internacionales, más de 385 condenas en Estados Unidos y más de 330 sentencias de prisión significativas, además de la confiscación de bienes.

El proceso también forma parte de la Operación "Recuperemos América", una estrategia nacional orientada a combatir el contrabando de personas y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Las autoridades recordaron que una acusación formal constituye únicamente una alegación y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.